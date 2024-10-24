空軍夫妻淪共諜國防部遭糾正 顧立雄：強化保防機制

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（中央社記者游凱翔台北24日電）空軍夫妻檔沉迷簽賭淪共諜，監察院昨天糾正國防部等單位。國防部長顧立雄今天表示，將持續加強官兵保防意識及機制，而相關案件都是內部官兵檢舉，可以看出保防教育的成效，並具備一定的警覺性。

監察委員浦忠成、林文程、蔡崇義昨天透過新聞稿表示，監察院外交及國防、司法及獄政委員會聯席會議17日審議通過3人調查報告，針對空軍孫緯中校、劉芸雅少校夫妻檔軍官，被退役空軍上校劉聖恕吸收，長期為中共情工單位刺蒐國防機密，通過糾正國防部等單位。

顧立雄上午列席立法院外交及國防委員會，他會前受訪表示，會持續加強官兵保防意識及機制，但相關案件都是內部官兵檢舉，可看出保防教育的成效且官兵具備一定的警覺性。

國防部同時指出，對於監察院提出的糾正內容，國防部予以尊重，各肇案單位會依調查缺失確實檢討改正。

國防部指出，本案是官兵主動檢舉並與檢調共辦案件，涉法人員均已判處重刑在案；另就外洩國軍資訊部分，已研採損害管控措施，並檢討肇案單位相關人員保密檢管疏責。

國防部強調，因應中共滲透手法與態樣，國防部從強化保密機制，以及持續透過保防教育鼓勵官兵檢舉不法等面向著手，並依國安聯防機制，建構情蒐觸角網絡，積極反制滲透。（編輯：林淑媛）1131024