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2軍人遭吸收洩密 更一審各判5年10月、5年8月

2024/11/7 11:57
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（中央社記者張榮祥台南7日電）葉姓、蘇姓2名軍人受到利誘，遭台商黃姓父子吸收提供機密資料轉交給中共，台灣高等法院台南分院更一審今天各判處5年10個月、5年8個月有期徒刑，全案可上訴。

台南高分院今天判決，葉姓軍人犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪，處刑5年10個月，褫奪公權4年。蘇姓軍人犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪，處刑5年8個月，褫奪公權4年。

台南高分院認定葉、蘇2人坦承犯行，且各自繳回不法所得新台幣21萬元、10萬元，應減輕其刑。

台商黃姓父子（判刑確定）2015年前往中國經商結識台辦官員，再吸收葉姓、蘇姓2人刺探機密資料轉交中共，二審各被判刑6年、7年，褫奪公權5年；全案上訴最高法院後發回更審。（編輯：李亨山）1131107

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