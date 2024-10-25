赴苗栗視察 卓榮泰：灌溉晶圓與良田同等重要

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）行政院長卓榮泰今天為桃竹苗大矽谷計畫到苗栗視察淨水場，了解水源供應、備援情形，自嘲像水電工，每天緊盯水電供應，以前水灌溉良田，現在水灌溉晶圓，兩者同等重要。

卓榮泰上午先前往竹南科學園區服務處，聽取國科會簡報「桃竹苗大矽谷推動方案：新竹科學園區擴建計畫」，隨後由經濟部長郭智輝、自來水公司董事長李嘉榮、苗栗縣長鍾東錦等人陪同，前往永和山水庫東興淨水場視察，聽取水公司簡報苗栗縣整體供水現況及東興淨水場一期沉澱池改善、鯉魚潭淨水場水源北送苗栗幹管工程等供水建設。

鍾東錦表示，經濟部在民國83年規劃興建天花湖水庫，102年通過環評，當時因地方反彈而停擺，隨著桃竹苗大矽谷計畫獲核定，未來高科技產業進駐，用水需求勢必大增，他支持興建天花湖水庫。

鍾東錦說，當時不少地主處於中壯年仍能耕作，且徵收款偏低，淹沒區反彈聲浪很大，如今農民上了年紀，不太能耕種、年輕一代接手意願又低，若中央評估水源調度需求，認為有必要興建，建議明確說明，加速評估定案，對大矽谷計畫及苗栗、台灣整體水資源調度都有幫助。

根據自來水公司資料，截至今年6月底，苗栗縣自來水普及率約87.5%。鍾東錦表示，全國（本島）普及率已達95%，苗栗縣是倒數第4，期盼中央加速無自來水地區供水改善及延管，有效提高普及率，相信對未來推動水源開闢、水庫相關工程時，能獲得地方更多支持。

卓榮泰表示，水、電是重要民生資源，也與經濟發展息息相關，桃竹苗大矽谷計畫要成功，基礎工程要率先設置好，才能在未來產業高速發展時，不用再去傷腦筋這些問題。他同時拿出手機查詢水庫目前水位，自嘲自己與經濟部長「每天像水電工一樣，要看水、電夠不夠」。

卓榮泰指出，台灣現在要開源、興建水庫非常困難，天花湖水庫從早期可行性評估至今，當初反對的原因或許已經改變，請經濟部持續深入瞭解地方意見，妥善規劃，對於民眾會產生疑慮的問題都要講清楚，讓大家安心。

卓榮泰說，水資源愈來愈珍貴，台灣沒有農業就沒有產業，農漁優先是政府政策，但隨著科技經濟發展產業也是必要步驟，所以「以前的水灌溉良田，現在的水灌溉晶圓，兩者同等重要」，在開發過程中，對在地居民、農漁損害、損失要降到最小，才符合政府推動科技與經濟發展的初衷。（編輯：戴光育）1131025