同台王婉諭 蔡壁如：不要講成尋求外援

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府顧問蔡壁如今天與時代力量主席王婉諭出席地方創生研討會時說，不同政黨一起討論台灣未來，這是光明面，不要講成尋求外援，太嚴肅了。

媒體報導，蔡壁如可能為鞏固在台灣民眾黨內聲勢，尋求有力「外援」加持。

「台灣新頁論壇：地方創生‧政發生」研討會在台中市心之谷永續教育園區舉辦，蔡壁如接受媒體聯訪表示，政黨內部本來就有不同聲音，多元文化要融合，黨內有多元聲音就溝通；執政黨不是很在意地方創生議題，但小黨及中間選民關心，不同政黨可一起討論台灣未來，她不是在找外援。

她說，很多第3勢力小黨關心少子化及年輕人發展，辦論壇不分黨派，能促進社會和諧，而不是一直意識形態對立。

王婉諭表示，時力曾邀蔡壁如參加研討會，禮尚往來，她也參加這場研討會，看見更多可能。政黨間合作一直很重要，如何異中求同或既競爭又合作，對台灣進步及社會發展很重要。

至於蔡壁如是否黨內失和，王婉諭說，不清楚他黨事務，但前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷風波後，民眾黨內一些勢力都會有些調整，大家靜觀其變。（編輯：李明宗）1131026