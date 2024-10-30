卓榮泰11/1報告總預算案 吳思瑤籲在野同意付委審查

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（中央社記者林敬殷台北30日電）行政院長卓榮泰11月1日將赴立法院報告114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲在野黨在詢答後同意將總預算案交付委員會審查，讓各部會預算在委員會進行專業審查。

根據10月24日立法院朝野協商結論，各黨團同意於11月1日及11月5日邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

吳思瑤上午在民進黨團輿情回應記者會表示，總預算案目前不算是往前一步，只進了1/2步，因為往例在院長層級朝野協商排定總預算案，在答詢後將總預算案交付審查，不過，藍白兩黨在24日的朝野協商中，只同意詢答，沒有同意付委審查，違反過去處理預算審查程序的往例，民進黨團擔憂在野黨預留伏筆，在行政部門預算詢答後提案反對交付審查。

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吳思瑤說，民進黨團立場是詢答後交付審查，她希望在野黨不要有其他提案，讓委員會針對各部會預算科目進行嚴格審查。

媒體詢問，國民黨立委王鴻薇昨天在程序委員會發言失誤，將提案修正反滲透法的民進黨立委邱志偉，誤稱為民進黨立委沈發惠。吳思瑤表示，這就是台灣社會面臨最大困境，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿；期盼政治人物發言前做好功課，做最起碼的準備。（編輯：謝佳珍）1131030