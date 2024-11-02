颱風康芮農損蕭美琴勘查釋迦災情 農糧署：花蓮台東全品項現金救助

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（中央社記者盧太城台東2日電）副總統蕭美琴今天勘查台東釋迦災情，農民建議政府恢復補助釋迦樹設鐵條支撐及免勘救助，蕭副總統指示農政單位綜合考量。農糧署表示，花東全品項辦理現金救助。

蕭副總統今天一大早到台東勘查颱風康芮造成的農損，首站在農業部政務次長胡忠一、台東縣長饒慶鈴、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、農糧署副署長姚志旺、台東區農業改良場長陳信言陪同下勘查台東市易家園釋迦果園。

姚志旺簡報時表示，台東縣損害面積410公頃，損失金額新台幣3621萬元，受損作物以番荔枝（釋迦）、香蕉、柑橘、柿、薑較嚴重。番荔枝受損330公頃，被害程度20％。

他表示，全台釋迦113/114年期面積4992公頃，主要產區為台東縣面積約4798公頃，分別為卑南鄉1874公頃、太麻里鄉675公頃及東河鄉516公頃等。

目前正值大目釋迦中大果期，鳳梨釋迦小果至中果期，受強風豪雨影響，造成果皮擦傷、落果、枝條折損、葉片破裂及植株倒伏等，受損嚴重，評估整體受損約50%以上。

農糧署已初步完成勘災，預計公告台東縣、花蓮縣農產業全品項，辦理天然災害現金救助與低利貸款。並可向當地農會申請有機質肥料，補助有機或友善耕作農戶3萬元/公頃；慣行農耕農民2萬元/公頃。

姚志旺表示，農業部將啟動災後復原輔導服務團，協助農友復耕及病蟲害用藥輔導。輔導釋迦轉作及品種更新，倘因田區受災欲更新品種或轉作指定作物，提供農友技術輔導及補助轉作一次性田間管理費每公頃10萬元至20萬元，或品種更新費每公頃5萬元。

易家園釋迦果園園主哽咽地說，萬萬沒想到11月了還有颱風，雖然樹上還有果實，但後續不知道會如何，太陽曬可能曬傷，樹幹也被風旋轉過受傷，果樹為了保住樹體可能就會放棄果實，導致落果，希望政府能幫忙，後續還有很多要復耕。

另農民表示，昨天民進黨籍立委莊瑞雄勘災時有提到，會建議政府比照山陀兒免勘災救助，農民也希望能免勘災，加緊搶救時效。饒慶鈴也提議免勘，她說，農糧署、農改場的人手不夠，全台東勘災可能要7至10天，延誤復耕。

尼伯特颱風也造成釋迦損失慘重，當時的民進黨籍立委劉櫂豪爭取補助釋迦農在釋迦樹旁裝鐵條，穩定釋迦樹。台東地區農會總幹事李建通表示，鐵條穩定釋迦樹效果很好，建議恢復這項補助。

蕭副總統進入田間仔細觀察釋迦受損情況，面色凝重。她表示，首先原則上，災情由地方政府認定，再者感覺農民比較想復耕，請農政單位了解有多少果農要釋迦品種更新或轉作。至於補助鐵條穩定樹幹等建議，請農政單位綜合考量，考慮後續方案。（編輯：郭諭儒）1131102

副總統蕭美琴（右2）2日到台東勘查颱風康芮造成的農損，副總統也親自進入田間仔細觀察釋迦受損情況，面色凝重。中央社記者盧太城台東攝 113年11月2日