高金素梅不讓上台答詢 卓榮泰：不對稱質詢勿成慣例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北5日電）無黨籍立委高金素梅今天質詢時關注禁伐補償議題，但她不邀請行政院長卓榮泰上台答詢，也請部會首長沒有被要求回答時不要回答。高金素梅結束質詢後，卓榮泰當場向立法院長韓國瑜說，「希望這種不對稱的質詢，不要成為慣例」。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢。

高金素梅質詢禁伐補償議題，她一開始就請原民會主委曾智勇和主計總處主計長陳淑姿上台備詢，並聲明她今天不邀請卓榮泰上台，因為過去一個多月以來，族人在禁伐補償議題上，不斷被污衊、歧視，為了不再發生這種現象，她這次就不邀請卓榮泰上台答詢。

高金素梅質詢時追問，行政院如何在禁伐補償議題上釋出善意，她並質疑民進黨政府的原住民族政策。

曾智勇聽了之後，原本希望說明，不過，高金素梅說，「我沒有請你回答」，她並請擔任主席的韓國瑜制止曾智勇答覆，也要求暫停計算質詢時間。

高金素梅結束質詢後，接著上台質詢的民進黨立委賴惠員替行政團隊抱不平，她請卓榮泰和曾智勇上台備詢。

卓榮泰一上台就說，要借用賴惠員30秒鐘時間表達立場。卓榮泰朝著在主席台上的韓國瑜說，剛剛聽到一場不對稱的質詢，拿很多不是事實的內容攻擊行政院，讓行政院官員沒有辦法答詢，他剛剛想表達抗議，但是基於議事的和諧，所以向韓國瑜表達內心的感受，「希望這種不對稱的質詢，不要成為慣例」。

卓榮泰也說，過去對於禁伐補償，他沒說過、行政院也從沒表示是違憲。禁伐補償條例是一部法律，要依照各種修法相關程序來做，只要依照程序，行政院絕對依法執行。（編輯：謝佳珍）1131105