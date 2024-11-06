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圖輯／美國總統大選開票兩樣情 川普支持者歡欣、賀錦麗陣營低迷
首頁 / 政治

總統祝賀川普及范斯當選美國第47任總統與副總統

2024/11/6 19:47（11/6 19:54 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北6日電）美國大選結果揭曉，總統晚間在X社群平台以英文貼文表示，誠摯恭喜美國總統當選人川普勝選。他有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。

總統府發言人郭雅慧晚間也透過新聞稿表示，總統賴清德代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候選人川普、副總統候選人范斯當選美國第47任總統與副總統，同時也要感謝現任總統拜登、副總統賀錦麗任內對台灣的堅定支持。

郭雅慧表示，多年以來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；台灣高度珍惜與美國間的長期友好關係，未來也會在既有的基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局。

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郭雅慧進一步說明，台灣也會持續深化與美國共和黨及民主黨之友好關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，進一步鞏固台美關係發展。

她說，近期全球情勢動盪不安，美國作為確保全球和平穩定、繁榮，以及民主持續發展的關鍵角色，面對日益嚴峻的全球挑戰，新任總統的責任尤為重大，台灣身為國際民主社會成員，願意作為美國最可信賴的夥伴，持續與美國緊密合作，共同為國際社會安全穩定繼續努力。（編輯：翟思嘉）1131106

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