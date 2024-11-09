警大報考人數下滑、退學人數攀升 立院預算中心示警

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）立法院預算中心指出，警大報考人數近5年逐年下滑，108年度還有4683人報名，至112年度已減至2793人，且112年度退學人數為111年度2.2倍，為5年最高，應妥適檢討並深入了解原因。

由於畢業後工作穩定，過去許多高中生嚮往考取警察大學。不過立法院預算中心報告指出，根據中央警察大學所提供的學生報名、畢業及休退學人數顯示，報名人數近5年逐年下滑，從108年度還有4683人報名，至112年度已減至2793人；至於應屆畢業生總人數，則從108年度547人減至112年度423人，均呈下滑趨勢。

另一方面，預算中心也指出，警大學生休學人數近5年雖大致維持在71人至96人之間，但退學人數由108年度34人增加至112年度44人，且112年度退學人數為111年度2.2倍，為5年來最高。

根據內政部訂定的「中央警察大學學生獎懲規則 」，有竊取他人財物、不當行為有損校譽且情節重大、校內考試舞弊、違反毒品危害防制條例等行為屬實，以及累積達記大過3次以上等情事者，予以勒令退學或退訓、開除學籍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

預算中心指出，警察任務為依法維持公共秩序，因此警察教育須嚴謹規範，但學生休退學對於個人、家庭及社會均造成一定損失，若無適切輔導安排，可能衍生社會問題。

預算中心指出，警大配合國家治安需要辦理高等警察教育，但近年度報名及應屆畢業生人數遞減情形，以及112年度退學人數攀升，應妥適檢討並深入了解原因，並落實學生休退學的預警、輔導及關照，才能在少子女化衝擊及國內外競爭壓力下，持續廣招優秀學生。（編輯：黃瑞弘）1131109