空軍天龍操演圓滿落幕 展捍衛台海空防戰力

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（中央社記者吳書緯台北12日電）空軍113年戰術總驗收「天龍操演」4日至8日舉行，檢驗空軍各飛行聯隊平時訓練成果，展現出捍衛台海空防的堅實戰力。

代號為「天龍操演」的空軍年度戰術總驗收原訂10月28日起至11月1日實施，後因颱風康芮影響而延期為11月4日至8日實施，參演機型為F-16V（Block20）、幻象2000-5、IDF戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能。

軍聞社今天報導，空軍113年戰術總驗收，規劃「防空攔截暨AGTS射擊競賽」、「25磅訓練彈投擲競賽」、「紅外線飛彈射擊競賽」、「潛力裝掛競賽」及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項戰術層級鑑測課目；檢驗各飛行聯隊平時訓練成果，藉此強化空軍戰力，同時也向民眾展現出捍衛台海空防的堅實戰力。

空軍表示，防空攔截暨AGTS射擊競賽課目，模擬飛行員接獲命令後緊急起飛，並在空中完成目標辨認後，實施飛彈模擬攻擊，如同電影「捍衛戰士」裡的經典場景Dogfight（狗鬥）一樣，兩方戰機在空中高速纏鬥，考驗飛行員如何在快速、高壓、高G力下的臨場應對，達成驅離敵機任務。

針對25磅訓練彈投擲競賽，空軍表示，此課目是為了訓練飛行員使用空對面各式彈藥的投射操作技巧，飛機以低空飛行姿態接近目標區，在數秒內觀察現場環境，判斷風向風速影響，並修正追瞄操作，投彈後迅速拉升脫離，驗證飛行員投彈前檢查、戰術拉升操作、投彈精準度等基本功。

空軍今天也在官方臉書粉絲專頁發布「空軍113年戰術總驗收」影片，剪影操演過程，並由官兵分享心得。空軍二聯隊的飛行員指出，防空攔截暨AGTS射擊競賽課目的重點驗證緊急起飛、超音速攔截、及高G機砲射擊。另一位飛官受訪指出，AGTS的部分就是模擬飛彈仍無法將敵機擊落時，敵機大動作、高G脫離時，戰機於飛行員目視的情況下，要用機砲對敵機進行最後的擊殺。

針對潛力裝掛競賽，一名士官班長於片中受訪指出，此次競賽負責執行AIM-120、AIM-9M及魚叉飛彈裝掛作業，執行過程確認程序、步驟、要領，逐項完成各型裝掛作業，並順利於時限內完成，片中也呈現官兵將飛彈裝掛於F-16V（Block20）戰機。

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至於25磅訓練彈投擲競賽，空軍第四聯隊飛行員於片中受訪指出，最具挑戰的部分主要是在戰機拉升及攻擊操作，還有脫離的部分，當在戰術拉升及攻擊時，戰機接近目標區為了獲得較好的目視及視野，以及達成攻擊諸元，必須從低空拉升至預期的高度，其中大概只有3至4秒的時間，除了要操作戰機之外，還要保持好當下的空速、高度及飛機的狀態。

空軍於片尾以字幕表示，「戰技昂揚，冲天化龍」，無所畏懼，應戰不避戰；捍衛民主，代代出雄鷹。（編輯：蘇龍麒）1131112