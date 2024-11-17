蔡英文擬訪加拿大前夕 台僑積極為雙邊關係搭橋鋪路

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（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）前總統蔡英文擬訪問加拿大，緊接著本月底加拿大將主辦今年度的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會議，台加關係進入重要關鍵時刻，台僑也積極為台灣爭取最大利益。

來自加拿大醫藥、教育和商界等4名僑界代表邱麗蓮、蔡志偉、江許山和林大誠的訪問團，正在台灣為台加關係搭橋鋪路。

訪問團首先參與了由加拿大駐台北貿易辦事處14日舉辦的「進軍北美市場：2024加拿大投資說明會」。加拿大全球事務部助理副部長暨首席貿易專員瓦爾肖（Sara Wilshaw）出席會議時強調「台灣是加拿大印太戰略的關鍵性合作夥伴」，讚揚台灣經濟實力強勁，「台灣半導體產業領先全球，是推動加拿大技術進步及增強國際競爭力的重要一環。」

加拿大僑界訪問團負責人、GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮說，他們和瓦爾肖以及加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）都進行了私下對話，瓦爾肖和倪傑民都樂見並肯定台灣加入CPTPP，只不過CPTPP入會需所有成員國一致同意，中國的外交運作恐讓一些成員國拒絕台灣。

GTMA加拿大全球衛生協會今年4月曾率團到渥太華拜訪跨黨派國會議員，為台灣加入CPTPP展開遊說工作。邱麗蓮說，歷經過去幾個月的奔走，已掌握台灣入CPTPP可能的困境和解套法。今年身為CPTPP輪值主席國的加拿大是支持台灣的，在即將登場的CPTPP大會上，可以發起制定審核程序的規範。

她對中央社說：「有些會員國受中國影響很可能拒絕台灣入會，因此我們希望加拿大能制定遊戲規則，如果會員國投反對票，需要給出原因，不能盲目表達反對立場。」

Lastic Canada營運長江許山也對中央社說：「CPTPP既然自詡是高標準的經濟體，就不能有政治干預，因此如果要拒絕台灣，請說明理由，是台灣關稅哪裡不對？法規有何疏漏？如果是，台灣可以修正，但不能是看北京臉色而行事。」

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訪問團一行人陸續拜會立法院「推動台灣加入CPTPP策進會」、生技中心、行政院經貿談判辦公室，並參與明天（18日）加拿大亞太基金會在台北舉行的「共融未來：合作實現永續創新」論壇。

邱麗蓮稱，加拿大和台灣都是他們深愛的國度，許多領域可互補共利。「預計明年舉辦加台生技產業對接活動，台灣的生物科技研發強大，加拿大則有靈活多元的營銷，強強聯手絕對實力倍增。」（編輯：田瑞華）1131117