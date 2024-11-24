陸軍少量採購艾斯科防禦工事 驗證作戰便利性

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國防部社群近日披露，陸軍工兵部隊進行實戰訓練時，運用美軍已大量投入伊拉克、阿富汗戰爭的美製「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事），其模組化特性，能大幅減少官兵負荷、強化防禦工事建置效率。

陸軍回應，為驗證該產品運用於防衛作戰的實用性及便利性，以少批量採購方式供鑑測及演訓使用，後續將依詳實評估，若有需求則建案採購。

國防部官方社群平台「Instagram」20日上傳一系列工兵部隊進行實戰化訓練畫面，並提及工兵部隊以蛇腹型鐵絲網、鋼材、鋼管等阻材，和消波塊、漁網、油桶等資材，完成「灘岸阻絕」、「港口阻絕」、「聯外道路阻絕」及「反空機降阻絕」。

由於過去國軍在新北八里一帶演習時，均以人力挖掘壕溝及以沙包構築工事，但軍事專家曾認為，人力挖掘之餘，由於台灣許多接戰區為水泥地、柏油，因此建議應採購美製「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事），藉此減少官兵負荷、強化建置效率。

國防部這次披露的訓練畫面中，便出現工兵運用HESCO實施工事的構築，雖然僅透過畫面，並無法得知確切用途（HESCO可用於多種情境），但已獲得不少迴響。

陸軍司令部接受中央社訪問時回應，陸軍為驗證該產品運用於防衛作戰的實用性及便利性，以少批量採購方式，提供部隊於基地鑑測及演訓期間使用，以提升阻絕設置訓練執行成效。

陸軍表示，後續將依部隊使用及作戰需求詳實評估，如有需求將循序辦理建案採購作業。

軍方人士指出，防衛作戰預警時間短、作戰節奏快，傳統防禦工事構築費時耗力，不易達防護效能，因此快速構築野戰工事是守備部隊攸關戰場存活及達成任務重要關鍵之一；同時也具備快速設置能達防洪減災，有效協助災害防救任務。

針對其特點，他提及，具設置速度快、防護效能強、作業兵力少、裝載運輸快、運用彈性大、使用壽命長等特點，適合運用於快速構築野戰工事與護堤、擋土牆，符合未來地面作戰與災害防救需求，美軍在伊拉克、阿富汗戰場均廣泛使用，應用作戰部隊防爆、排爆的臨時碉堡、掩體、指揮所及作為阻絕障礙使用。

軍方人士指出，HESCO採模組化系統，外部以直徑4公釐熱浸鍍鋅鋼絲網配合垂直螺旋形線圈接頭連接，內襯為厚度2公釐的重型聚丙烯不織布，利於運用填充材料實施裝填，可快速組合構建不同形態，不僅有各種不同尺寸基礎單位，也採用便於運輸的折疊包裝，同時具快速釋放插銷系統，迅速倒出砂石。

他表示，HESCO可使用礫石、碎石、砂、泥土等不同填充材料，以獲不同防護效果，其中以碎石級配效果最佳，砂石次之，泥土最差。設計最小基礎單位厚度60公分，可防步機槍子彈及砲彈破片貫穿，厚度達150公分者可防護火箭彈，同時不同組合方式可防不同威脅，亦可向上堆疊；更重要的，經測試若以4個ML8型HESCO，可抵禦約30噸卡車以時速90公里衝撞。

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至於缺點，則包括「不易於開設射口」、「運用地點受限」、「必須機械協助建設」、「雨水降低效率（相對伊拉克的乾燥少雨，台灣位處高溫高濕導致沙土含水量增）」、「頂部防護較弱（面對曲射武器或空中威脅防護力弱）」。

但他提到，即便如此，若堆疊長9.15 公尺，厚0.91公尺，高0.91公尺計算，體積為7.6 立方公尺，若採傳統砂袋，以10人同時裝填堆疊，1500個砂袋所需時間7小時；採HESCO，以2人配合一部工程機械作業，20分鐘即可完成，就時效性而言，較傳統人工堆疊沙袋快速數十倍。（編輯：蘇志宗）1131124