副總統：美國新舊政權交接期間 盼台美繼續攜手前進

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（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統蕭美琴今天接見美國聯邦參議員默克利所率訪團表示，美國正值新舊政府交接期間。而正如同台美關係歷經過去數十年不同世代及政權更迭，仍持續茁壯一樣，台灣人民盼望台美之間良好且穩固的關係能繼續保持，並攜手前進。

蕭副總統下午接見美國聯邦參議員兼「美國會與行政部門中國委員會」（CECC）共同主席默克利（Jeff Merkley，另譯莫克利）訪問團」，感謝默克利持續關注台美之間重要的夥伴關係，並期盼歷經不同世代及政權更迭，台美關係持續良好、穩固，並攜手前進。

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副總統致詞首先歡迎訪團在百忙之中來台進行短暫訪問，很高興彼此在不同的身分下再次見面。她感謝默克利持續關注台美之間重要的夥伴關係。近年來，台美關係在美國國會跨黨派的支持下更加茁壯，並在經濟貿易、商業、安全、人權、國際參與等各方面更加多元。

副總統表示，美國正值新舊政府交接期間。而正如同台美關係歷經過去數十年不同世代及政權更迭，仍持續茁壯一樣，台灣人民盼望台美之間良好且穩固的關係能繼續保持，並攜手前進。（編輯：翟思嘉）1131126