主計長稱財劃法修法影響國光獎金 藍批惡意抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）主計長陳淑姿指出，國民黨財劃法版本若通過，國光獎金會減半。國民黨團今天表示，陳淑姿的說法完全是子虛烏有、惡意抹黑，國光獎金依法由教育部編列預算並依規定發放，陳淑姿配合民進黨立委的發言，突顯其威權心態且亳無法制觀念。

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，民進黨立委質疑，國民黨財劃法版本如果通過，可能導致國光獎金從新台幣700萬元減到350萬元，主計總處主計長陳淑姿表示，原則上經費都要減半，國光獎金確實也會減半。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，陳淑姿的說法完全是子虛烏有、惡意抹黑，突顯民進黨政府支持體育選手都是假的。國光獎金發放是依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」及「國光體育獎章及獎助學金頒給基準表」，每年由教育部依法編列預算，依相關規定發放。

國民黨團表示，如果有不足以第二預備金支應，不是陳淑姿一句話要增加就增加，想減少就減少。陳淑姿現在是變成教育部長，還是變成未來的體育發展部部長，主計長好大，想給就給，不想給就不給，完全沒有法制觀念。

國民黨團指出，為國爭光選手的國光獎金只會多不會少，未來如果教育部或未來體育發展部要減少國光獎金金額，國民黨團第一個跳出來反對，相關辦法送立法院備查，國民黨團絕對會否決民進黨政府要求減少發放國光獎金的相關修正。

國民黨團表示，全力支持國光獎金的預算，明年教育部體育署針對優秀選手及教練獎勵金預算編列約新台幣1億5231萬元，教育部體育署認為若有不足，必須先跟全民說清楚講明白。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團表示，要照顧選手不只發放選手獎金，選手的軟硬設備及訓練環境、學習資源，都是由地方政府、學校師長、教練、家長四處去籌錢，現在連學校的跑道、場館更新，都要中央及地方民代向教育部申請補助才能勉強修繕，難道民進黨政府都忘了嗎，不要現在選手拿了世界冠軍就想抹黑在野黨、帶風向，令人不恥。

國民黨團指出，此次12強棒球國手為國爭光，各地方縣市政府想加發獎金鼓勵選手苦無財源，更顯示中央與地方財源分配的不公及扭曲，中央滿手現金想給誰就給誰，不想給誰就不給，今天陳淑姿的發言就是如此。「這不是威權心態是什麼，發言前搞清楚法令規定很難嗎」。（編輯：林克倫）1131128