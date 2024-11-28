網傳著校服拍不當影片 中正預校：非學生將訴諸法律

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（中央社記者游凱翔台北28日電）網傳民眾著中正預校學生制服，拍攝不當影片。中正預校今天回應，該民眾並非所屬學生，此舉嚴重破壞校譽，將採取法律行動，維護學校及師生名譽，同時嚴正要求下架影片，且必將採取必要法律行動。

中正預校晚間發布新聞稿表示，網傳某民眾著中正預校學生制服，多次自拍不當照、影片，中正預校回應，該民眾並非中正預校學生，所攝影片疑涉違反相關法律規範、嚴重破壞中正預校校譽。校方將採取法律行動，以維護學校及師生名譽。

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中正預校強調，該校以培養忠於國家、勇於承擔責任，品格與武德兼修的未來國軍幹部為己任。學生就學期間之品德言行及課業成績要求，向為學校教育重點。

中正預校指出，該民眾以內容猥褻、疑涉不法之影片，影射學校形象，對中正預校師生名譽，以及學校形象，均造成極為嚴重負面影響。中正預校嚴正要求立即將影片下架，且必將採取法律行動，以維校譽。（編輯：林興盟）1131128