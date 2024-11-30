緬懷彭婉如 綠盼打造女性參政無城鄉差距藍圖

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（中央社記者賴于榛台北30日電）今天是台灣女權日，也是彭婉如逝世28週年。民進黨婦女部今天除透過影片緬懷彭婉如，也期盼未來婦女參政路上新里程碑，是能打造女性參政無城鄉差距的藍圖，突破縣市議員層級的數個「零女性選區」。

1996年11月30日，時任民進黨婦女部主任的彭婉如南下高雄市為隔天即將表決的民進黨「婦女參政1/4保障條款」徹夜奔走，卻在深夜搭計程車前往住宿旅館途中遇害。

民進黨性別平等事務部今天在社群平台發布影片「婉如的燈 我們的路」，緬懷彭婉如。性平部主任李晏榕透過文字說明，28年前的今天，彭婉如直到深夜都還在為「婦女參政1/4保障條款」奔走遊說，花了非常多心血，但彭婉如再也看不到這個條款如何支持民進黨內優秀女性參與政治。

李晏榕說，彭婉如是民進黨婦女部首任主任，畢生致力於婦女運動，鼓勵更多女性參政，讓更多女性的聲音進入政治場域，而在2005年第7次修憲，彭婉如生前致力推動的理想終於實現，各政黨不分區立委婦女當選席次不得低於1/2的規定，正式被納入憲法增修條文。

她表示，性平部今年也透過辦理工作坊，除傾聽基層女性聲音，更希望吸引更多婦女認同民進黨的價值與理念，與民進黨在促進女性參政的路上共同合作，透過跨世代女性分享自身經驗與理想，傳承民進黨與不同世代女性間對民主政治與婦女權益的追求，同時呼應彭婉如生前大力主張的女性應作為政黨與婦女團體的後盾，共同打造一個性別平等的社會。

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李晏榕表示，從婦女發展部到性別平等事務部，民進黨提升婦女參政的重要使命從未改變。如今，一路以來在彭婉如與諸多前輩努力下，女性立委與六都議員的比例都已超過或接近4成，但台灣依然在縣市議員層級存在28個「零女性選區」，也就是選區內完全沒有女性民代的情形。

李晏榕說，民進黨性平部邀請所有關心台灣民主、性別平等者，共同緬懷彭婉如的溫柔與堅韌，並在未來一起努力打造一個城鄉無差距的女性參政藍圖。（編輯：翟思嘉）1131130