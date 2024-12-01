接力護台灣徒步北行 台南段逾百人力挺

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」，徒步隊伍今天由台南湯德章紀念公園出發北行，經過西港、麻豆、下營等地，逾百名民眾加入力挺台灣。

黑熊民防教育協會對媒體發言指出，湯德章紀念公園是228事件中殉難律師湯德章被槍決地點，如今台灣面對來自中共無比巨大的威脅，試圖改變台灣現有司法人權保障生活，活動第2天行程起點選在此處有象徵意義，代表串聯各地台灣人接力民主意志，同時呼應湯德章英勇精神。

參與隊員高喊「主站不主跪，主權無可退」、「備民防，護台灣」等口號，還有人自製手舉牌，寫上自己理念，行程途中獲得不少民眾加油打氣。

隊伍中有人先從新營坐火車到台南，再加入隊伍一起徒步走回新營，還有國小學生，有參與民眾說，台灣就是需要有這股力量；另有人指出，認同「台灣是台灣人的台灣」的才是主流民意，就是要凝聚共識。

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徒步隊伍今天一路行經安南區新和順保和宮、西港慶安宮、麻豆北極殿普濟寺、下營北極殿等4處宮廟為接力點，預計晚間抵達新營，4間宮廟對應先民拓墾來台歷史背景，也代表社區守望相助民防力量。

黑熊民防教育協會指出，「接力護台灣」昨天自高雄出發，預計以9天時間步行接力至台北，總里程380公里，將號召千人於終點站台北華山中央藝文公園，向世界展現台灣人守護台灣決心。（編輯：陳清芳）1131201