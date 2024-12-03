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蔣萬安稱竹竹應合併 邱臣遠：跨域合作解決困境

2024/12/3 17:22（12/3 17:56 更新）
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針對台北市長蔣萬安3日主持市政會議提到，「新竹縣市應該要合併，成為第7個直轄市」，新竹市代理市長邱臣遠（圖）指出，近2年透過跨域平台與新竹縣府討論各項合作議題，足以解決過去縣市衝突無法合作的困境，尊重蔣萬安看法。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月3日
針對台北市長蔣萬安3日主持市政會議提到，「新竹縣市應該要合併，成為第7個直轄市」，新竹市代理市長邱臣遠（圖）指出，近2年透過跨域平台與新竹縣府討論各項合作議題，足以解決過去縣市衝突無法合作的困境，尊重蔣萬安看法。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月3日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）台北市長蔣萬安今天說「新竹縣市應該要合併」。對此，新竹市代理市長邱臣遠說，近2年透過跨域平台與新竹縣府討論各項合作議題，解決過去無法合作困境，尊重蔣萬安的看法。

蔣萬安今天上午主持台北市政府市政會議提到，依據電信信令統計資料，新竹縣、市也是日間人口數遠大於設籍人數，因為高科技產業聚集創造大量就業機會，許多人是從周邊縣市通勤上班，「所以我一直認為新竹縣市應該要合併，成為第7個直轄市」。

邱臣遠透過文字表示，大新竹合併升格因牽涉到修法、財政及組織等專業面向，需中央及地方有更多討論，充分考慮民意、審慎評估。對於蔣萬安的看法予以尊重。

邱臣遠說，近2年透過「桃竹竹苗區域治理平台」與「新竹縣市整合溝通平台」及「園縣市高峰會」等跨域平台，與新竹縣政府討論各項縣市合作議題，足以解決過去縣市衝突無法合作的困境。

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新竹市是新竹科學園區所在地，邱臣遠說，竹市戶籍人口雖僅45萬人，但經常流動人口近60萬人，園區從業人數也突破17萬人，去年新竹科學園區營業額近新台幣1.5兆元，對國家經濟發展功不可沒。

邱臣遠說，財政收支劃分法修法調整應合理考量地方稅收貢獻，以保留部分財源給地方政府解決外部成本問題，建議將所得稅返還機制及財政努力指標納入分配項目。（編輯：李錫璋）1131203

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