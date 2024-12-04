接力護台灣抵台中 41歲媽帶4小孩徒步守護主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中4日電）黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」，今天隊伍抵達台中，大學時曾參加「牽手護台灣」41歲伍小姐帶4個小孩參加，她說，要為孩子拚好的未來。

徒步隊伍今天下午抵達台鐵烏日站，接著往台鐵台中站前進，隊伍出發前，參與民眾高喊「主站不主跪，主權無可退」、「備民防，護台灣」等口號，還有人自製看板掛在背後宣傳理念。

41歲伍小姐帶著4個小孩及媽媽一起參加活動，她在大學時就曾參加「牽手護台灣」活動，她表示，生孩子就是要給他們好的未來，許多人對時事冷漠、沒感覺，但每個人投票結果都會影響未來，她怕現在不站出來守護主權，未來20年就連出來走都不能走了。

11月30日就從高雄出發的蔡先生，走了4天後今天抵達台中，他說，沿途有許多熱情民眾給予加油，走到台中發現人變多了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，還有來自太平的王姓夫妻，雖然來不及報名，但還是加入隊伍跟著走，他們說，不知道自己可以做些什麼，但大家走在一起，團結就有力量。

「台灣主站派、接力護台灣」徒步活動，11月30日從高雄美麗島出發，沿途經過台灣西部13個縣市、52個站點，預計以9天時間徒步接力到台北，總里程380公里，透過千人接力隊伍，傳遞民主薪火，展現台灣人守護台灣決心。（編輯：陳仁華）1131204