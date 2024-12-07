陸軍114年形象桌曆 M1戰車與海馬士多管火箭上封面

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（中央社記者吳書緯台北7日電）陸軍司令部推出「民國114年度形象桌曆」，桌曆封面特別以M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等新式武器裝備為核心元素，構成陸軍新一代戰力的主視覺。

陸軍接裝11套海馬士多管火箭系統，首批M1A2T戰車最快本月中抵台。

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陸軍司令部今天指出，114年度形象桌曆以全新視角展示新式武器裝備與多元訓練的豐碩成果，呈現陸軍在提升戰力、應對挑戰上的持續突破；每月主題分別呈現單兵反裝甲紅隼火箭彈實彈射擊、戰術型無人機偵蒐運用及聯合作戰演訓等重要訓練實況，呼應陸軍「優化訓練、戰力提升」核心理念，展現陸軍在新式裝備籌建、戰備整備優化的實質進展。

陸軍表示，114年度桌曆設計風格，封面「2025」的字樣結合蛇年意象，呈現蛇年象徵的靈活與堅韌特質。各月份記事頁，融入可愛造型各異其趣的小蛇元素，增添趣味，透過創意彩蛋安排，更增添設計語彙的豐富元素，例如9月份通信兵主題，放置「國際統一字元碼」，傳達通信兵在戰場扮演「通信必通、訊息必達」的關鍵角色。（編輯：黃瑞弘）1131207