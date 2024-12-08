訪大阪維新之會 林右昌：台日不只是朋友更像家人

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨今天表示，黨秘書長林右昌正出訪日本，並與大阪維新之會核心人士閉門會談。林右昌提到，現場的熱情反應與溫暖誠摯的關心，讓他感到台日之間不只是朋友，更像家人。

民進黨發布新聞稿指出，林右昌昨天抵達大阪並與包括眾議員東徹、和田有一朗，大阪府議會日華親善議員連盟前會長永野孝男等十多位日本大阪維新之會核心人士進行閉門會談。

林右昌表示，未來期待與維新之會建立定期互動機制，增進政黨交流與相互瞭解。由於大阪市即將在2025年舉辦萬國博覽會，林右昌預祝萬博會順利成功，相信屆時將掀起一波大阪風潮。

林右昌指出，民進黨執政以來，台灣國際能見度大增，國際社會充分認知到台灣能夠對世界和平與經濟繁榮做出極大貢獻。他特別代表兼任民進黨主席的總統賴清德感謝維新之會長期關注台海區域安全與支持台灣，以及在今年初花蓮大地震時捐款3000萬日圓的善心。

林右昌說，現場的熱情反應與溫暖誠摯的關心，讓他感到台日之間不只是朋友，更像家人。

此外，許多維新之會成員都高度關心東亞安全課題。林右昌表示，中俄機艦近年來頻繁聯合軍演，並進入東海、黃海、日本海與南海造成區域緊張，北韓軍隊甚至已出現在烏克蘭前線。

林右昌說，至於中國機艦擾台幾乎是天天上演，現在世界與區域安全的挑戰已難分彼此遠近，有越來越多人認為，中國問題不只是台灣的問題，也是日本與世界共同的問題；台灣有事不只日本有事，也是世界有事。

他指出，同樣是民主國家，台日之間可以發展更緊密的交流合作，而安全的挑戰需要所有民主國家一起努力應對極權力量的威脅。

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林右昌也分享過去他擔任基隆市長任內舉辦的城市博覽會經驗，他說，一個好的活動將大幅帶動城市與市民的光榮與自信，也會促進城市經濟與建設發展。明年大阪萬國博覽會是世界級活動，一路上看到市區各處為萬博會宣傳廣告及建設，相信明年的萬博會一定相當精彩，他期待有機會再來大阪見證這場盛會。

此外，由於大阪市與台南市都有水稻博物館，來自台南的立委郭國文倡議2個博物館能結為姐妹館，當場得到與會議員高度認同。（編輯：林家嫻、林克倫）1131208