林右昌7日至10日出訪日本 強化政黨外交

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨秘書長林右昌今天向中常委報告，將於12月7日至10日，代表黨主席賴清德出訪日本，此行聚焦於政黨外交，與自民黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要政黨領導幹部及重要國會議員交流，進一步強化政黨關係、台日發展。

民進黨今天召開中常會，由於兼任民進黨主席的總統賴清德正出訪南太友邦，民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任代理主席。

柯建銘先前因腳傷開刀住院，很久沒出席中常會，與會人士轉述，柯建銘提到這段時間的復原狀況，即便在醫院休養期間依舊繼續線上開會，柯建銘並預告將強勢回歸。

據轉述，柯建銘提到，國會法案就要進入深水區，重點工作包含四大預算，會持續請各部會溝通，法案部分以憲法訴訟法為主，這可能會讓國家癱瘓，還有財劃法、人事同意權等案，現在情勢險峻，團結很重要。

林右昌今天向中常委黨務報告提到，將於12月7日至10日，代表黨主席賴清德出訪日本，此行將聚焦於政黨外交，與自民黨、立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會等主要政黨領導幹部及重要國會議員交流，進一步強化政黨關係、台日發展。

林右昌指出，他將代表賴清德感謝日本信賴之友、台灣僑胞對民進黨的支持，將於行程安排大阪及東京兩場僑團演說、座談，向僑界傳達民進黨執政理念，交換國政意見。此行將聚焦於政黨外交，進一步強化雙邊政黨關係、台日發展，為台灣整體外交關係打下更好的基礎。（編輯：翟思嘉）1131204