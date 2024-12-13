立院三讀原民會組織法 藍綠隔空交鋒

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天三讀修正通過原住民族委員會組織法部分條文。民進黨籍的原住民立委伍麗華說，這是自我閹割、歧視的修法，是歷史上黑暗的一天。國民黨籍的原住民立委鄭天財表示，族群委員改為無給職，會更超然專業、具各族群代表性。

現行原民會的委員可區分為聘用委員、派兼委員及聘兼委員，其中派兼委員及聘兼委員為無給職，原住民族16族代表的「聘用委員」是依聘用人員聘用條例約聘進用，為有給職。

鄭天財、無黨籍的原住民立委高金素梅擬具原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。

立法院會今天繼續處理此案，逐條討論階段，朝野立委登記發言，藍白支持修法，綠營反對。

在藍白挾人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民族委員會組織法部分條文，明定原民會主任委員由山地原住民與平地原住民輪流擔任，以及將原民會的各族聘用委員改為無給職。

本案完成立法程序後，僅伍麗華登記發言。她說，過去經過多少人的流血、上街頭，才好不容易迎來原民會，大家好不容易爭取到的原住民族權益，今天卻被戕害，這是自我閹割、歧視、矮化的修法，也是恥辱的一天。

伍麗華認為，未來可能會有更多的爭訟，是否要提覆議，或者是要聲請釋憲，因為這次修法以違背原住民族自決等，這是歷史上最黑暗的一天。

鄭天財與高金素梅則於三讀結束後，在議場大門前接受媒體訪問。

鄭天財認為，族群委員還是存在，只不過改為無給職，改了後會非常超然、具有各族群代表性，因為族群委員不會去在乎有無薪水，會更有專業，對原住民族政策的推動會更有幫助。

鄭天財指出，除了修法外，國民黨團也提出附帶決議，並經表決通過，讓原本一年新台幣2000多萬元的族群委員人事費，改為晉用公務人員，為原住民族服務。

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高金素梅說，今天修法通過是還給族群委員最乾淨的空間，她也完成族人交代的任務，謝謝國民黨團、民眾黨團的支持，而且這些法案如果不是正義的法案，相信她也說服不了任何一個黨團。

民進黨立委吳思瑤也於議場外受訪指出，今天的修法是大走回頭路，也是歧視、矮化原住民族的修法，更是打著政黨利益來欺負戮力從公的族群委員等，因此民進黨團反對。（編輯：翟思嘉）1131213