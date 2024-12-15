葉耀元：中共軍事威嚇力道 不影響台人保衛國家決心

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（中央社記者葉素萍台北15日電）台灣人民的自我防衛決心備受外界關注，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今天說，研究顯示「台灣人不是被嚇大的」，中共的軍事威嚇力道、戰爭可能造成死傷人數多寡，並不會影響台灣人保家衛國的決心。

國史館14、15日舉行「戰後台美關係－從經濟發展到國防安全」新書發表暨學術討論會。

葉耀元今天下午在研討會以「Dying to Win? Casualty Sensitivity, Partnership, and Willingness for Self-Defense in Taiwan」為題，分析影響台灣人民自我防衛意願的因素。

葉耀元表示，過去美國文獻顯示，戰爭死傷越嚴重、美國民眾越不支持戰爭，而當中國入侵台灣時，台灣人民只有投降與戰爭兩個選擇，因此他委託Rakuten Insight進行民調，想了解台灣人民面對戰爭死傷人數時，台灣民眾的態度會如何改變。

葉耀元說，民調分別假定兩岸發生戰爭，造成軍人、平民不同程度的死傷，調查結果顯示，死傷人數多寡，不會影響台灣人民保家衛國的意願，但死傷種類較重要，民眾會對平民的死傷反應較大。

葉耀元表示，中共多次恐嚇「留島不留人」，但調查顯示，「台灣人不是被嚇大的」，戰爭的嚴重性與中共對台的軍事威嚇，不會影響到台灣人保家衛國的決心。

他指出，若進一步從政黨支持者分析，不同政黨支持者不會因為死傷人數變多，就變得更不願意保衛台灣。

葉耀元表示，中共說要殲滅台獨份子，但是子彈不長眼，不會只打到台獨份子身上，面對戰爭時，不管政黨傾向為何，其實都逃不掉；調查結果也顯示出一個很有趣的意涵，就是若戰爭爆發，「台灣人的團結力是可以期待的」。（編輯：楊蘭軒）1131215