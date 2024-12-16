陳昭姿遭疑兼任未迴避點名林靜儀也是 疾管署澄清

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（中央社記者曾以寧台北16日電）民進黨立委林淑芬今天質詢，衛福部健保署的藥物共擬會委員中有現任民代。民眾黨立委陳昭姿表示，衛福部次長林靜儀任立委時也兼任疾管署預防接種受害救濟審議委員。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，現任衛福部次長林靜儀，確實曾因其婦產科醫師專業，於民國109年1月1日至110年11月4日間，擔任預防接種受害救濟審議小組委員。

疾管署指出，109年審議小組第1次開會為當年2月20日，林靜儀則已於109年1月31日起結束立法委員身分，她又於110年11月4日，因參加立法委員補選，主動辭去審議小組委員身分，因此林靜儀擔任審議小組委員期間，並無以立法委員身分參加審議小組會議。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部長列席報告業務概況，並備質詢。

林淑芬表示，公共工程會9月下旬預告修正採購評選委員會組織準則，考量民意代表擔任採購案評選委員，有造成行政權和立法權混淆衝突可能，因此修法；但是衛福部健保署下，可以審核藥物要不要納入健保給付的藥物共同擬定會議，卻有現任民意代表，質疑是否有利益迴避問題。

衛福部長邱泰源表示，將進行檢討。

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健保署長石崇良補充，這批委員任期將屆，將審慎檢討、進行調整。

陳昭姿隨後透過新聞稿回應，自己102年就以專家身分參與衛福部共擬會議，直至今年2月1日就任立委後，首次參加衛福部專家會議時，就已主動提出，因有立委身分，請健保署及衛福部依現行法律制度釐清，是否能繼續擔任專家委員，獲在場官員裁示並無問題。她並點名林靜儀當立委時也曾任疫苗受害審議小組成員，質疑是「綠能，你不能」的雙重標準。（編輯：管中維）1131216