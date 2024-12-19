澎湖防衛部鎮疆操演夜間射擊 火光震撼展現夜戰能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣19日電）澎湖防衛部「鎮疆操演」昨天執行夜間實彈射擊訓練，各式火砲在操演海域迸出道道熾盛火光，寒風夜裡中異常震撼，展現鎮疆部隊平日勤訓精練成果及夜視作戰能力。

澎湖防衛部發布新聞指出，陸軍澎防部為驗證部隊戰時指揮管制及立即備（應）戰能力，18日晚間10時至19日0時執行「鎮疆操演」夜間實彈射擊訓練，指揮官郭俊德中將現場指揮。

在第一作戰區指揮中心發布狀況誘導下，戰鬥隊依序完成彈藥檢整、機動及射擊準備，於接獲命令後，在相關部隊支援下，依敵情狀況實施接戰，充分展現鎮疆部隊平日勤訓精練成果及夜視作戰能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

入夜前，參演官兵們不畏寒風凜冽及強烈季風，憑藉微弱光源專注執行各式武器、彈藥整補及車輛檢整作業，以確保任務過程安全無虞。緊接著，各式戰、甲車進入戰術位置，依據狀況誘導及命令下達實施射擊，並在砲兵部隊火力支援下，掩護打擊部隊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，在操演海域迸出熾盛火光，寒風夜裡中異常震撼。

郭俊德強調，夜間實彈射擊的目的，在於訓練部隊夜間行動、指揮及協同作戰的能力，達到全時立即備（應）戰的要求與目標，尤其面對敵人的威脅與日俱增之際，全體官兵均應提高警覺，保持常態戒備及立即應變，才能展現國軍戰力韌性，提升整體防衛實力，為屏障台海安全提供最堅實最有力的保障。（編輯：謝雅竹）1131219

澎湖防衛部「鎮疆操演」18日晚間10時至19日0時執行「鎮疆操演」夜間實彈射擊訓練，參演官兵執行彈藥整補檢查。（澎湖防衛部提供）中央社 113年12月19日

澎湖防衛部「鎮疆操演」18日晚間執行夜間實彈射擊訓練，各式火砲輪番展開射擊，火光在寒風中異常震撼。（澎湖防衛部提供）中央社 113年12月19日