府院駁傳言：季連成全社會防衛韌性委員會職掌未變

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（中央社記者溫貴香台北19日電）外傳行政院政務委員季連成在全社會防衛韌性委員會的業務，將由國安會諮詢委員轉任政委的馬永成取代。府院人士今天表示，完全錯誤、以訛傳訛，季連成、馬永成所負責全社會防衛韌性的業務，完全沒有改變且無衝突。

媒體報導，行政院長卓榮泰宣布國安會諮詢委員馬永成轉任行政院政務委員，未來將負責社會防衛相關工作。由於行政院已有政委季連成負責相關業務，現傳出季連成對防衛韌性業務「很有想法」，但與府院及國安會所主張的概念格格不入，更被質疑「傳統軍方思維」，恐是府院決定換人試試看的原因。

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府院人士晚間表示，此一消息毫無根據，以訛傳訛，總統府全社會防衛韌性委員會是由總統擔任召集人、3位副召集人分別是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，2位執行秘書分別是政務委員季連成與內政部長劉世芳，未來仍由季連成負責銜接府院功能，這部分職權劃分完全沒有變動。

府院人士說明，國安會諮詢委員馬永成在國安會也參與全社會防衛韌性委員會一部分業務，未來轉任政務委員之後，有一部分業務會延續之前的工作內容，兩人業務並無衝突之處，分工仍與以前相同，就全社會防衛韌性這一塊的業務劃分，沒有任何改變。（編輯：林興盟）1131219