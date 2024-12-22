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出席總統盃黑客松 谷立言：永續創新強化美台關係

2024/12/22 17:10
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（中央社記者葉素萍台北22日電）美國在台協會處長谷立言今天出席總統盃黑客松頒獎典禮，他說，台灣致力推動聯合國永續發展目標，並努力在潔淨能源、公共衛生領域不斷創新，這種對永續發展目標的堅持與創新精神，是強化美台夥伴關係的天然元素，讓美台自然而然連結在一起，共同推動雙方優先目標。

2024總統盃黑客松頒獎典禮今天在總統府登場，今年的國際松得獎團隊有來自美國及印尼的成員，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）、駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福（Arif Sulistiyo）等人出席。

谷立言全程以中文致詞，他說，總統盃黑客松自從2018年開跑以來，就一直展現出台灣開創精神並顯示科技社會、新創是可以結合，一起解決社會最迫切的挑戰，透過總統盃黑客松，台灣做了最好的示範，讓大家知道要怎麼做，才能把創新人才、創業者與政策制訂者結合在一起，增進知識交流，同時也攜手國際，站在團隊多元觀點，進一步催生有意義的協作解決方案。

谷立言認為，總統盃黑客松這樣的計畫非常重要，不但能讓台灣培養下一代人才，繼續發展台灣數位實力，也讓台灣與理念相近國家加強合作，為全世界做出更多貢獻。

谷立言說，台灣向來致力推動聯合國的永續發展目標，也一直努力在潔淨能源、公共衛生領域不斷創新，這種對永續發展目標的堅持與創新精神，是強化美台夥伴關係的天然元素，讓美台自然而然連結在一起，共同推動雙方的優先目標。

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另外，艾吏福致詞表示，非常高興自豪看到印尼年輕創作者的創新專案成為國際組卓越團隊，這項計畫結合數位創新與永續的理念，解決印尼畜牧業的挑戰，不僅展現印尼對永續發展目標的堅定承諾，也具有創造深遠影響力的潛力。

艾吏福認為，台灣的總統盃黑客松數位綠色主題，與印尼追求永續數位未來的願景高度契合，這樣的平台促進了跨國合作，他感謝主辦單位對創新與永續的推動，期盼大家繼續善用科技力量，推動永續發展目標、守護地球。（編輯：楊凱翔）1131222

谷立言
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