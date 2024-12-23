蔡壁如將選民眾黨中央委員 已表達辭中市府顧問

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台灣民眾黨將改選中央委員，台中市政府顧問蔡壁如今天表示，決定參選中央委員，並已向市長盧秀燕表達辭意，在勇於承擔的責任下，也不排除選黨主席，而戶籍將留在清水區繼續地方經營。

因京華城等案遭羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，經台北地方法院裁准遞交民眾黨辭職聲明，未來民眾黨是否要改選黨主席，將由明年1月新選出的中央委員決定，蔡壁如已決定參選中央委員。

蔡壁如告訴中央社記者，與柯文哲共事20多年，柯文哲被羈押禁見時，她曾難過一段時間，原本以為不會有大事，結果卻大肆搜索，她曾想過就這樣在市府當顧問，但最近有黨內同事及朋友說創黨有她一份，怎可不管黨。

蔡壁如表示，傳出京華城案可能月底起訴，剛好即將舉行中央委員改選，就想說是不是進到黨部，既然創黨有她一份就有一份責任，覺得自己要勇於承擔出來，在黨內溝通平台上做溝通整合，並凝聚大家的共識，將大家聚集起來，一起商量民眾黨2026要怎麼走下去，在她的想法裡，也許民眾黨強壯了，民調上來了，就能救到民眾黨，也能救到柯文哲。

對於柯文哲想辭去黨主席，蔡壁如認為，以她的了解，柯應該是因深愛民眾黨而做出深思熟慮的決定，她尊重黨內同志都一致要去慰留柯的想法，但柯目前遭禁見，要如何溝通，她也承認柯永遠是民眾黨的主席，她的態度就是將黨顧好等柯回來，做柯的後盾，等柯回來，讓黨原封不動由柯再來接掌黨主席。

至於是否參選主席，蔡壁如說，目前誰出來帶領民眾黨都很辛苦，如果有人要出來都要給予鼓勵，所以別人要出來她都鼓勵，但如果沒有人要出來，民眾黨也不能群龍無首，如果大家不嫌棄，在勇於承擔及責任下，她會願意選主席。

為了參選中央委員，蔡壁如指出，她已透過通訊軟體先向盧秀燕表達辭意，也將當面說明請辭，即使離開台中市政府，但她的戶籍還是會留在清水區，她已答應選民要在地方經營，就要信守承諾。（編輯：謝雅竹）1131223