黃國昌爆表決時與吳乃仁聚會 許智傑駁轉移焦點

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（中央社記者郭建伸、林敬殷台北24日電）民眾黨立委黃國昌指立法院20日表決財劃法修正草案時，民進黨立委許智傑跑去和新系大老吳乃仁吃飯，才導致表決時通過國民黨團版本。許智傑說，20日當天沒有錯過任何表決，希望有心人士不要再轉移焦點。

立法院會20日在推擠衝突與舉手表決中三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案。不過，黃國昌昨晚透過直播指出，民進黨團不斷稱財劃法是惡法，但原本51席民進黨立委，表決時跑掉4位立委，並指有民進黨立委跑去和吳乃仁聚會。

民眾黨團今天上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，昨晚直播後，民進黨派出側翼指他抹黑，他認為就算不相信他所說，也可以相信立法院議事轉播系統，因為當民眾黨團投完黨團版的財劃法後便離場，隨後立法院長韓國瑜清點人數，95人在場，支持國民黨團財劃法版本是48人，這意味當時民進黨立委僅剩47人，「其他的人跑去哪？」

黃國昌表示，他接獲檢舉，指民進黨新潮流立委在晚餐時間與新潮流大老吳乃仁聚會，但民進黨團不是聲稱誓死抵抗3大賣台法案，甚至還號召群眾在立法院外抗議，結果被號召的群眾在街上吹風淋雨，民進黨立委卻沒好好在立法院內開會，「你們對得起被號召來在濟南路吹風淋雨的人嗎？」

媒體詢問，是否就是指民進黨立委許智傑。黃國昌回應，「是」。

許智傑今天透過聲明指出，他表決當天沒有錯過任何表決，20日晚上11時46分還在議場為財劃法發言，他在凌晨過後，還到外頭謝謝青鳥站出來，這些都有影片佐證。他說，希望有心人士不要再轉移焦點，應該回歸正常議事規則，採取記名表決，避免再用舉手表決製造政治紛爭。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨8席立委直接離席，是不是薪水小偷，怎麼急著做糾察隊，是不是要轉移焦點，黃國昌被國民黨團總召傅崐萁用完就丟，像衛生紙一樣不值錢。

吳思瑤表示，黃國昌的指控驗證了舉手表決的荒謬。民進黨團反對舉手表決，要求以表決器記名表決，黃國昌應該檢視舉手表決這種反民主、讓國會倒退的方式，怎麼會轉移焦點，操作誰在場、誰不在場。

至於當天提早離開的民進黨立委邱議瑩今天受訪時表示，她後來因為身體狀況，所以提早離席，「我很抱歉」。

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邱議瑩透過臉書發文進一步表示，財劃法投票，「我人在場有投票」，她奮戰一整天，財劃法時還是第一批發言，有投票，這些都有影片為證。「之後才因為身體極度不適、頭痛欲裂而離開。」

邱議瑩說，今天網路上突然有各種奇怪的聲音，質疑她在財劃法表決時「人不在」。不要再造這種可惡的謠言，也拜託大家幫她澄清。她很抱歉因為身體的關係離場，但對於黃國昌這種轉移焦點、反民主，寧可當國民黨衛生紙的做法，深深的不以為然。（編輯：謝佳珍）1131224