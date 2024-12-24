新北淡金安居社宅動土規劃620戶 估2029年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北24日電）新北市淡水區社宅「淡金安居」今天動土，共規劃620戶，估2029年完工。國家住都中心表示，在淡海新市鎮及台北港發展下帶動租屋需求上升，盼透過社宅提供可負擔居住選擇。

國家住宅及都市更新中心上午舉辦「淡金安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，行政院秘書長龔明鑫、內政部政務次長董建宏、國家住都中心董事長花敬群、新北市副市長陳純敬、國民黨立委洪孟楷等人出席執鏟，祈求工程順利進行。

有關「淡金安居」社宅，國家住都中心指出，基地位在淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口，距離輕軌步行時間僅需5分鐘，基地東側為台2線淡金公路，往來大台北地區便利，鄰近有國小及公園等，生活機能良好。

國家住都中心表示，「淡金安居」規劃興建地上14層、地下3層，分別提供套房型415戶，二房型174戶及三房型31戶，工程經費新台幣33億3900萬元，中央全額投資。

龔明鑫致詞指出，「淡金安居」位在淡海新市鎮中心，不僅是社會住宅，也設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，附近還有賣場與國小，未來淡江大橋、淡北道路完工，居民食衣住行育樂需求可一次滿足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，行政院持續落實「百萬租屋家庭支持計畫」，包括25萬戶直接興建社宅、25萬戶包租代管社宅及50萬戶租金補貼，希望地方與中央攜手合作。此外，希望財劃法爭議能順利落幕。

陳純敬指出，期待淡江大橋、淡海輕軌藍海線、淡北道路完成，讓交通更便捷，也希望中央協助推動淡海科學城及爭取醫療用地；在社宅方面，地方會在證照申請等方面積極協調。（編輯：戴光育）1131224