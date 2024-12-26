馬永成督導外交部陸委會 卓榮泰：盼協助政務順暢

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院新任政務委員馬永成日前上任，9位政委分工也出爐，馬永成將督導僑委會、陸委會、外交部，以及不含海巡業務的海委會。行政院長卓榮泰表示，期待馬永成協助督導業務主管內容，讓政務運作順暢。

馬永成20日起擔任行政院政務委員，今天是他首次參與行政院例行院會。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中向部會首長介紹，馬永成政治經驗豐富，與在場多人都有共事經驗。

卓榮泰說，期待馬永成加入團隊後，跟所有部會首長一樣做好政務，督導業務主管內容，並與部會、地方、外界順暢溝通，讓政務運作順暢發展。

行政院共9位政委，其中3位兼任，包含政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳誠文、政務委員兼國家發展委員會主委劉鏡清、政務委員兼行政院公共工程委員會主委陳金德。

另外6位政務委員為近日加入團隊的馬永成、前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，以及台灣大學法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成。

因應馬永成加入，行政院也調整公布政務委員督導業務及審查法案分工表，可看出原先分配給楊珍妮、林明昕的督導業務內容挪移，包含僑委會、陸委會、外交部、海委會（海巡除外）部分移交由馬永成督導。

其餘政委分工部分，劉鏡清督導業務範圍包含國發會、經濟部（科技水利貿易除外）、財政部、金管會、央行、公平會、內政部國土計畫業務、農業部（食安除外）、核安會、淨零碳排；吳誠文督管國科會、教育部產學研業務、數發部、國防部產業面向、經濟部科技部分。

陳金德則是工程會、交通部（觀光除外）、運安會、經濟部水利業務、環境部（淨零碳排除外），以及內政部中都更、地政、營建、社會住宅、國家公園、都市計畫等面向；史哲督導文化部、教育部（產學研除外）、客委會、故宮、交通部觀光業務、內政部新住民事務。

陳時中則是衛福部、勞動部、輔導會、農業部食安業務、原民會；楊珍妮督管經貿談判相關業務，還有經濟部貿易面向；季連成督導海委會海巡業務、國防部（產業除外），以及內政部災防、消防、空勤、役政、民政、移民等事務；林明昕則需督導法務部、通傳會、中選會、黨產會、個資籌備處，以及內政部戶政、治安、警政、人民團體、合作事業等業務。（編輯：翟思嘉）1131226