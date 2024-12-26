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立院審司法院預算刪減金額破億 保留送協商

2024/12/26 16:07
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（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院司法及法制委員會今天審查明年度司法院預算，朝野立委就派員出國計畫經費、首長特別費等案攻防。委員會審查後，會議主席、民進黨立委鍾佳濱說，保留送協商的預算提案，關於減列（刪減）部分，總金額達新台幣1.22億元。

立法院司法及法制委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分，司法院副秘書長王梅英等人列席說明。根據司法院在11月提出的書面報告指出，歲出部分，114年度編列293億4928萬餘元，約占 114年度中央政府總預算案1%。

國民黨立委翁曉玲提案指出，鑒於憲法法庭近來的部分裁判與民意相違，或引起政治紛爭，且推動司法改革的重大政策成效不彰，再加上根據歷年民眾對於司改等滿意度的民調未達4成等，司法院未能提出具體改革措施，反映出司法院正副院長、秘書長與副秘書長在改革上的行動力與決心不足。

翁曉玲指出，114年度司法院關於司法院首長特別費編列219萬元，因此她提案減列109.5萬元、凍結109.5萬元，解凍條件為司法院於2個月內向司法及法制委員會提出專案報告後，始得動支。

王梅英說，希望不要凍結與減列，如果凍結或減列，首長還是會從自己的口袋支出。

在場立委提議，如果討論無共識，本案就保留送黨團協商。

民進黨立委吳思瑤指出，立委要求提供資料那就提供，只是好像從來沒有針對一個憲法機關的首長特別費，要求進行專案報告，而且立法院沒有比較大，應互相尊重，「我們也沒有要求立法院長韓國瑜針對特別費使用做專案報告」，無法接受要進行專案報告，本案保留。

台灣民眾黨立委黃國昌提案指出，114年度司法院在派員出國計畫編列新台幣1028萬餘元，但與113年度的出國地點高度重複，且前司法院長許宗力在112年率6人赴捷克憲法法院，花114萬餘元卻僅寫28頁報告，內容空洞、未來展望只有半頁。

黃國昌表示，鑒於派員出國計畫成效不彰，已淪假考察真旅遊，為避免浪費公帑，減列該預算800萬元。此案經討論後無共識，因此保留。

另外，黃國昌提案指出，鑒於司法院國家預算應撙節，辦理司法行政業務有高達3.74億元為業務費，為避免浪費公帑，因此減列該項預算5000萬元。

吳思瑤提到，該案以撙節為由就要砍5000萬，她想知道提案理由、比例原則在哪。另外，過去3年司法及法制委員會審查司法院預算的結果，平均凍結數1296萬元、減列數70.6萬元。

歷經5個小時的討論，委員會將所有預算提案審查完畢，吳思瑤請議事人員試算，委員會審查後確定的減列數、預算數，以及保留提案的預算減列數、凍結數。

鍾佳濱表示，經過確定，朝野有共識、不須協商的部分，目前減列數為50萬元、凍結數4974萬元，而保留的預算提案，減列數為1.22億元、凍結數1.58億元。（編輯：林興盟）1131226

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