加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

曹興誠：單靠公民團體罷免成功率低

2024/12/26 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北26日電）公民團體為反制藍營，醞釀展開大罷免立委行動。前聯電董事長曹興誠今天表示，他從青鳥活動開始就建議進行全台大罷免，但從基隆罷免及高雄罷免的經驗看，若沒有民進黨的加入，單靠公民力量要對付團結的國民黨，成功率會很低。

公民團體台灣社今天下午舉辦「防止國共聯手毀台－2025全台大罷免論壇暨座談」，邀請2020年罷免高雄市長韓國瑜領銜人陳冠榮、民進黨基隆市議員鄭文婷、曹興誠等人與會座談，分享罷免相關經驗。

台灣社社長翁銘章表示，藍營在立法院第一會期提出擴權法案，這會期更是變本加厲，所以一定要啟動大罷免的行動。

曹興誠表示，從青鳥活動開始，他就建議應進行全台大罷免，基隆罷樑活動時，他也是全程參與，不過從基隆罷免以及高雄罷免的經驗來看，若沒有民進黨的加入，單靠公民力量，要對付團結的國民黨，他認為是沒機會的，單靠公民團體，罷免的成功率會很低。

曹興誠也表示，今天看到的現象，不是罷免幾個立委那麼簡單，中共為了要吞併台灣，起碼布了20年的局，從地方開始拉攏、收買、滲透，在下一盤大棋，要讓自由民主的體制被摧毀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曹興誠提醒，台灣已被中共操作，藍綠互相仇視，這樣的分裂就是中共所要的。因此，2026年地方選舉，綠營有沒有辦法拿回多數縣市長席次，2028年持續保住總統大位，大家應要有這樣的目標與格局，如果沒有，台灣的前途是危險的。

曹興誠說，中共經濟正在崩潰中，這對台灣是有利且樂觀的，中共快沒錢了，內部也很亂，這時候大家要有信心，所以要將格局放大、眼光放遠。（編輯：林興盟、楊凱翔）1131226

#中共
#台灣
#曹興誠
#陳冠榮
#民進黨
#國民黨
#基隆市
#韓國瑜
#罷免
#翁銘章
曹興誠
曹興誠：若部分糊塗蟲認同中共 請回去勿留台灣搗蛋陸生團訪台 曹興誠：國民黨不敢提中華民國
翁銘章
民團不滿藍營初審通過選罷法 宣布啟動全台大罷免陸生團說中國台北 跨校學生串聯抗議拒假交流真統戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：