陸生團說中國台北 跨校學生串聯抗議拒假交流真統戰

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（中央社記者郭建伸台北4日電）馬英九基金會邀陸生團訪台脫口說出「中國台北」引發議論，並在台大參訪時遭學生抗議。發起抗議行動的跨校學生今天提出訴求，除了拒絕假交流真統戰，也強調捍衛交流的言論自由，雙方應以對等交流為前提。

馬英九基金會邀請陸生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發外界議論。陸生團昨天到訪台大時遭到抗議，學生手持看板高舉「這裡不是中國台北」，並表示要與中國學生交流。

發起抗議的跨校學生今天在立法院舉行記者會，台大社會所研究生黃種賢表示，台大學生昨天在校內發起行動，試圖向參訪團表達交流意願，希望能分享台大學生關心的民主、自由、人權議題，但很遺憾中國參訪團迴避接觸且快步離去，絲毫不想進行真正的交流。

黃種賢指出，交流理應是雙方互動，卻變成中國學生發言「一言堂」，甚至配合隨行團媒體製造出中國與台灣和樂融融、歌舞昇平的景象；中國訪團成員不僅有共產黨員、共青團，過程中貶低台灣國家主權，更觸碰到不能容忍的底線，到底是來交流還是統戰，結果昭然若揭。

黃種賢指出，對於中國學生訪台，跨校學生串聯並提出3點訴求，第一，拒絕中國共產黨員與黨委書記假學生交流，行統戰外宣之實；第2，捍衛交流言論自由，學生交流應真誠，不應自我設限、自我審查；第3，恪守對等雙方交流：對等交流應以尊重為前提，不應詆毀台灣主權。

中山女高校友李承璦表示，簇擁參訪團的學生，確實有中國奧運桌球選手馬龍的粉絲，但更多只是單純湊熱鬧的學生，不代表所有中山女高學生。她呼籲，校方未來安排交流應審慎評估活動動機與參加人員，並確保學生在資訊對等、開放的基礎上，與對方平等交流。

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此外，台灣社社長翁銘章今天偕台灣北社副社長羅浚晅、台灣社前社長李川信、台灣教師聯盟副理事長潘威佑舉行記者會，痛批馬英九基金會與中共唱和，假學術交流行統戰之實。

翁銘章指出，馬英九基金會邀請由共產黨員組成的統戰團，來到台灣土地卻吃台灣人「豆腐」，稱拿下世界棒球12強賽冠軍的是「中國台北隊」，這凸顯台灣正名的重要性，並重申應在國內外各方面使用「台灣」稱呼。（編輯：蘇志宗）1131204