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首頁 / 政治

赴金參加130週年黨慶 朱立倫：黨員是最大力量

2024/12/28 12:40
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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）中國國民黨主席朱立倫今天到金門參加國民黨建黨130週年黨慶時表示，民進黨清算國民黨、沒收黨產，但即使沒有這些資源，所有支持國民黨黨員就是最大的力量。

中國國民黨金門縣黨部今天在金寧鄉盈春閣餐廳舉行國民黨建黨130週年黨慶活動，朱立倫、立委陳玉珍等出席，並共同頒獎表揚資深黨員。

朱立倫、陳玉珍接受媒體聯訪，被問到2026地方選舉時，朱立倫說，不論是立委或每位民意代表，爭取地方重要福利與建設，做好現階段工作才是最重要事情；朱立倫被問到是否徵召陳玉珍，他說，金門黨部主委陳玉珍是「最強金門戰神」，相信不論在黨務工作，或立法院表現都會全力以赴。

陳玉珍則表示，對金門有整體藍圖規劃，最重要的是在每個職位、階段做好各自工作，「努力之於成功，一如水到自然渠成」。

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之後，朱立倫在黨慶活動致詞時表示，民進黨清算國民黨、沒收黨產，但即使沒有這些資源，所有支持國民黨的黨員就是最大的力量；他也提到，國民黨是現在立院最大黨團，立委會團結努力通過重要法案。

朱立倫除對選罷法、憲訴法、財劃法修法砲轟民進黨，也提到「老人福利法」修法讓中央補助所得稅級距未達20%的65歲以上長者健保費、「就業服務法」中放寬80歲以上長者免巴氏量表就可申請外籍看護等議題；他說，未來還有很多重要民生議題，盼國民黨員都能團結一致，「我們做的一切，只有為民眾來全力以赴」。（編輯：謝雅竹）1131228

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