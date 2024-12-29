北院重開羈押庭 沈慶京：海外無資產或居留權

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）高等法院今天撤銷京華城案被告沈慶京等4人交保裁定，台北地院再度開庭，沈慶京表示，目前資金調度有困難，在海外也沒有任何資產或居留權，不會潛逃。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，26日起訴並移審在押被告沈慶京等5人，台北地方法院27日裁定沈慶京交保新台幣4000萬元並限制住居、出境、出海。北檢不服提出抗告，高等法院今天撤銷交保裁定，發回台北地院。

台北地院下午開庭，法官許芳瑜首先訊問沈慶京身體狀況。沈慶京表示，因泌尿道頻繁感染及排尿不順，他在羈押期間數次住院，27日交保當天也依醫師建議住院，且須每天換藥，無法在國外長久居住。

沈慶京說，他沒有犯罪、京華城是受害者，因為原本應有的容積率被市政府砍掉，才找議員陳情。他堅守誠信及道義，才會在2000年時，即便需要紓困仍償還銀行借款，導致後來負債。

沈慶京還說，1979年中美建交時，大家都想移民美國，他不僅沒申請綠卡，還不讓小孩子申請，一直待在台灣打拚至今，所以他在海外沒有任何資產或居留權。

蒞庭的檢察官指出，沈慶京涉犯圖利、違背職務行為交付賄賂等罪嫌重大，並有與本案共犯國民黨台北市議員應曉薇、吳順民勾串情形，且沈慶京身為威京集團負責人，對本案威京員工證人有實質影響力，可能藉職權輾轉施壓，串供或滅證可能性大。

檢察官表示，沈慶京有逃亡之虞，因目前名下已沒有資產，去年報稅資料僅有股利，旗下公司近3年更流出高達29億元的資金至港澳等地，僅以保金無法確保沈慶京不會如同國寶集團創辦人朱國榮棄保潛逃。

許芳瑜詢問，沈慶京在27日接押庭時稱2000萬元是極限，最後卻迅速籌出4000萬元交保金，確切財務狀況到底為何。

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沈慶京辯護人表示，沈慶京因此案遭銀行抽銀根，所以4000萬元交保金都是與老友簽借據借來的，今天頂多可以再籌到2000萬元，至於檢察官所說的29億元也都是拿去還債，沈慶京的事業都在台灣，「他逃出去要幹嘛？」

沈慶京則說，他現在收入都靠作為公司顧問的薪水，沒有股息的話一年約2000萬元，有股息則可以到3000萬元，但現在資金調度有困難，連曾經說願意借錢的朋友這次被問都面露難色。（編輯：蕭博文）1131229