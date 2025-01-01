朱立倫：兩岸「同為中華異為體制」求同尊異才能和平

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨今天舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫表示，期許2025年是「和」的一年，只有遵守民主的規範，大家才能夠和；他也說，兩岸同文同種是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平。

國民黨今天上午在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，朱立倫、前總統馬英九，副主席夏立言、連勝文，秘書長黃健庭、台北市長蔣萬安以及多位國民黨立委、中常委等與會。

朱立倫在致詞時表示，2024年在民進黨執政下、尤其是總統賴清德政府執政下，只能用一個字「鬥」來形容，包括鬥在野黨、鬥全民，兩岸也是鬥，這只會讓全民受害。期盼2025年是和的一年，只有遵守民主的規範，大家才能夠和，只有大家敞開心胸、能夠換位思考，才能夠和。

朱立倫指出，要永遠牢記中華文化是大家的本，中華民族是大家的根，希望在兩岸交流過程中，能秉持「求同存異」信念，並進一步到「求同尊異」；兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異，大家求兩岸之同，尊重兩岸之異，就能走向和平康莊的大道。

朱立倫強調，衷心的期盼，包括民進黨的朋友、全台灣的朋友、對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平。

馬英九致詞表示，國民黨過去幾年在朱立倫領導下，不但在縣市長選舉中表現優異，在立委選舉中，更讓國民黨浴火重生成為國會最大政黨，他向朱立倫表達由衷的敬佩。而韓國瑜擔任立法院長後，能夠發揮影響力，一方面制衡，一方面主導，以促進國家的進步與兩岸的繁榮發展，至今的表現讓大家激賞。

馬英九說，大家應堅定守護中華民國憲法，堅守依據憲法與兩岸人民關係條例所確定的兩岸定位，展現處理兩岸關係的決心與能力，為台灣民眾維護兩岸的和平與安全。

蔣萬安指出，他始終踩穩腳步，堅定立場，持續為中華民國永續繁榮打拚；面對嶄新的一年，他將與大家一起持續努力，帶給所有市民更好的服務，帶來更多的建設。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140101