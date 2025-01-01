柯文哲4人二度交保檢抗告 高院：晚間9時前會有結果

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）北院審理京華城等案，裁定前台北市長柯文哲加保4000萬元，合計新台幣7000萬元，北檢不服提抗告。高院今天晚間表示，預計晚間9時前會有結果。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，起訴並移審在押柯文哲等人。

台北地方法院原裁定柯文哲3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，前台北市長辦公室主任李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北院並諭知，柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服北院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院再裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提起抗告，台灣高等法院已受理分案。高院今天晚間表示，預計晚間9時前會有結果。（編輯：李錫璋）1140101