柯文哲等4人交保檢抗告成功 北院晚間6時開羈押庭

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（中央社記者林長順台北2日電）北院審理京華城等案裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元。北檢抗告成功，北院預計今天晚間6時第三度召開羈押庭，已通知柯文哲等4名被告於上午11時向法院報到。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，去年12月26日起訴並移審在押前台北市長柯文哲等被告。

台北地方法院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，前台北市長辦公室主任李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。

北院並諭知，柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

北檢不服柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院二度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。

北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提起抗告。台灣高等法院昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院預計晚間6時開庭，並要求所有被告上午11時向北院報到。（編輯：蕭博文）1140102