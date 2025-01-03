綠委盼均衡南北醫療資源 籲高屏增設醫學中心

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委許智傑、邱志偉、邱議瑩、林岱樺、徐富癸今天為高雄市民及屏東縣民請命，希望政府均衡南北醫療資源，在高屏地區增設第4家醫學中心。

受邀出席記者會的義大醫院副院長林俊農說，義大醫院扎根醫學教育、培育醫療人才，盼透過增設第4家醫學中心，提供高屏地區民眾更完善的醫療服務。

許智傑、邱志偉、邱議瑩、林岱樺、徐富癸今天在立法院召開「均衡南北醫療資源，增設高屏醫學中心」記者會，提出相關訴求。

許智傑說，南北醫療資源分布不均，導致醫療發展差距，加上高屏地區近年來人口高齡化快速、疾病復雜度增加，因此增加第4家高屏醫學中心，強化醫療網、增進醫療品質等，相當有必要，這樣才能提升區域內的醫療品質，共創醫病雙贏的局面。

邱志偉說，台北有10家醫學中心，高雄只有3家（高雄榮總、高雄長庚、高醫大附醫），南北醫療資源呈現失衡情形，且未來高雄有很多產業進駐等，希望衛生福利部了解南北資源分配的重要性，讓高雄成立第4家醫學中心。

邱議瑩表示，從醫療資源分配上來看，衛福部要審慎考量，加速義大醫院納入醫學中心的範疇，他們今天站出來為高屏的醫療發聲，就是希望爭取多一家醫學中心，嘉惠地方民眾。

林岱樺指出，請衛福部檢討醫院評鑑，考慮區域均衡與地方發展需要，於高屏地區增列第4家醫學中心，也請衛福部考慮東高雄、北高雄、北屏東等地民眾需要，提升該區醫療服務。

徐富癸說，屏東縣幅員遼闊，對於急重症醫療量能的需求非常殷切，若能有醫學中心等級的規模，將有助屏東醫療服務，他予以支持。（編輯：蘇龍麒）1140103