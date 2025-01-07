IDF經國戰機演練緊急起飛 展現捍衛領空能力

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（中央社記者吳書緯台中7日電）中共近年加大軍機擾台力度，空軍戰機頻繁起飛應對；空軍第三聯隊IDF戰機今天演練緊急起飛以及在終昏前升空的飛行訓練任務，轟隆隆戰機發動機吼聲劃破天際，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部今天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，下午赴空軍清泉崗基地參訪空軍第三戰術戰鬥機聯隊執行IDF經國戰機演練接獲命令執行緊急起飛、終昏前升空警戒任務及飛行訓練任務。

空軍首先帶領媒體採訪飛行員和地勤官兵接獲命令進行緊急起飛的操作程序，根據規定IDF經國戰機須在收到緊急命令的5分鐘內起飛升空，而擔任警戒機的IDF戰機在翼尖掛載AIM-9P響尾蛇飛彈、機腹掛載天劍二型中程空對空飛彈，以及掛載2個275加侖油箱。

當警戒室的警鈴一響，空勤與地勤官兵自警戒室飛奔而出，奔赴2架擔任警戒機的單座機IDF經國戰機旁，開始進行飛行前檢查的動作，並逐一把戰機與飛彈上的「飛行前拆除」飄帶移除，地勤人員架梯子協助飛行員上機完成著裝，當梯子移走後飛行員開始執行發動機啟動，領隊機與二號機逐一滑出警戒機庫堡，進入滑行道準備執行起飛任務。

隨後空軍帶領媒體進入滑行道拍攝IDF經國戰機進行終昏前升空警戒任務及飛行訓練任務；約略下午5時許，第一批次3架的IDF經國戰機掛著AIM-9響尾蛇啞彈（訓練彈）起飛執行訓練任務，轟隆隆戰機發動機吼聲劃破天際，戰機點燃後燃器的尾焰在暮色下更顯耀眼。

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正當第二批次2架進行警戒任務的IDF經國戰機即將起飛前，空軍現場宣布因為機務問題取消操演；軍方官員表示，基於安全考量，所以取消警戒升空任務。

台中地區今天的日落時間為下午5時25分左右，針對在終昏前進行飛行訓練，空軍第三戰術戰鬥機聯隊政戰主任宋岳暾上校說明，一方面是練習飛行員日間到終昏的飛行能力，第二是飛行員同時演練終昏和夜間的飛行訓練，是「兩者合而為一的練習」。（編輯：林興盟）1140107