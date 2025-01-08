共機頻擾台 IDF飛官：不畏戰不怯敵監控共機

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（中央社記者吳書緯台中8日電）中共軍機近年頻繁襲擾台灣空域，空軍戰機頻繁起飛監控。空軍IDF經國戰機飛行員粘孝德少校今天表示，戰機起飛後按最大性能爬升，在有利空域和共機保持安全的範圍，以火控雷達透過搜索模式保持監控，以不畏戰、不怯敵的原則執行任務。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部昨天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，今天上午赴空軍清泉崗基地採訪空軍第三戰術戰鬥機聯隊執行IDF經國戰機潛力裝掛作業。

空軍指出，潛力裝掛是指地勤人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送的作業。

空軍現場介紹，今天執行IDF結束作戰任務後，落地進行防空外型掛載，包含在兩翼翼尖各掛載1枚AIM-9P4響尾蛇飛彈，以及在機腹掛載1枚天劍二型中程空對空飛彈，並將機砲滿載；基於現場安全考量，加油作業採模擬方式呈現。

中共軍機近年頻繁擾台，若是擔任警戒機的IDF戰機需要在5分鐘內完成起飛，空軍昨天也對國內外媒體演練IDF戰機緊急起飛任務。

面對需要不分時間警戒中共軍機，空軍第三聯隊第28作戰隊少校訓練官粘孝德少校表示，警戒分為日間、夜間警戒，都分為不同組人擔負戰備任務，飛行員在執勤過程都有充分休息。

粘孝德表示，IDF戰機配備IPS整合動力系統，可在短時間內啟動發動機，並在5分鐘內升空執行任務，起飛之後按照最大性能爬升到指定高度，依照空作部的命令，保持在有利空域和共機在安全範圍內進行監控，透過火控雷達的搜索模式監控，不會作出逾矩行為，以「不畏戰、不怯敵」的原則執行任務。

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媒體關切，外界憂慮中共軍機若進入台灣周邊空域後，距離台灣本島僅有3分鐘的飛行時間，IDF戰機5分鐘的緊急起飛時限是否會來不及。

粘孝德說明，中國大陸距離台灣最近的距離於新竹至台中之間，以清泉崗基地的位置，只要IDF戰機起飛後，只要1至2分鐘就能到達對應位置，所以「3分鐘我們來說綽綽有餘」。（編輯：翟思嘉）1140108

國防部空軍司令部8日進行春節加強戰備訓練，空軍執行「IDF戰機潛力裝掛」等課目。圖為地勤人員協力搬運響尾蛇空對空飛彈。中央社記者王飛華攝 114年1月8日

空軍第三戰術戰鬥機聯隊8日在台中清泉崗基地執行IDF經國戰機潛力裝掛作業，圖為地勤人員透過飛彈掛載車運送天劍二型主動式中程雷達導引空對空飛彈。中央社記者王飛華攝 114年1月8日

空軍第三戰術戰鬥機聯隊8日在台中清泉崗基地執行IDF經國戰機潛力裝掛作業，圖為地勤人員將天劍二型主動式中程雷達導引空對空飛彈掛載在IDF機腹下方。中央社記者王飛華攝 114年1月8日