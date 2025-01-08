共機頻擾台 IDF飛官：不畏戰不怯敵監控共機
（中央社記者吳書緯台中8日電）中共軍機近年頻繁襲擾台灣空域，空軍戰機頻繁起飛監控。空軍IDF經國戰機飛行員粘孝德少校今天表示，戰機起飛後按最大性能爬升，在有利空域和共機保持安全的範圍，以火控雷達透過搜索模式保持監控，以不畏戰、不怯敵的原則執行任務。
為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部昨天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，今天上午赴空軍清泉崗基地採訪空軍第三戰術戰鬥機聯隊執行IDF經國戰機潛力裝掛作業。
空軍指出，潛力裝掛是指地勤人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送的作業。
空軍現場介紹，今天執行IDF結束作戰任務後，落地進行防空外型掛載，包含在兩翼翼尖各掛載1枚AIM-9P4響尾蛇飛彈，以及在機腹掛載1枚天劍二型中程空對空飛彈，並將機砲滿載；基於現場安全考量，加油作業採模擬方式呈現。
中共軍機近年頻繁擾台，若是擔任警戒機的IDF戰機需要在5分鐘內完成起飛，空軍昨天也對國內外媒體演練IDF戰機緊急起飛任務。
面對需要不分時間警戒中共軍機，空軍第三聯隊第28作戰隊少校訓練官粘孝德少校表示，警戒分為日間、夜間警戒，都分為不同組人擔負戰備任務，飛行員在執勤過程都有充分休息。
粘孝德表示，IDF戰機配備IPS整合動力系統，可在短時間內啟動發動機，並在5分鐘內升空執行任務，起飛之後按照最大性能爬升到指定高度，依照空作部的命令，保持在有利空域和共機在安全範圍內進行監控，透過火控雷達的搜索模式監控，不會作出逾矩行為，以「不畏戰、不怯敵」的原則執行任務。
媒體關切，外界憂慮中共軍機若進入台灣周邊空域後，距離台灣本島僅有3分鐘的飛行時間，IDF戰機5分鐘的緊急起飛時限是否會來不及。
粘孝德說明，中國大陸距離台灣最近的距離於新竹至台中之間，以清泉崗基地的位置，只要IDF戰機起飛後，只要1至2分鐘就能到達對應位置，所以「3分鐘我們來說綽綽有餘」。（編輯：翟思嘉）1140108
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