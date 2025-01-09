海軍春節戰備演練 展現濱海打擊作戰

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（中央社記者吳書緯高雄9日電）中共軍艦近年頻襲擾台灣周邊海域，海軍今天在左高海域執行艦艇緊急出港暨戰術機動演練，模擬共艦逼近台灣西南海域，沱江級軍艦與光六飛彈快艇出港對海上目標展開攻擊，機動飛彈車組高速行駛進駐戰術位置接戰，展現濱海打擊作戰能力。

為使民眾瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部7日起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，今天上午赴海軍左營基地進行海軍部隊採訪行程。

海軍模擬中共軍艦逼近台灣西南海域，海鋒大隊的機動飛彈車組高速疾駛，立即進駐戰術位置，於陣地完成放列後接戰，並安排國內外媒體分別登上沱江級巡邏艦萬江艦、旭江艦及4艘光六飛彈快艇所組成的海軍輕快兵力，跟隨艦艇緊急出港暨戰術機動演練，實際瞭解海軍第一線官兵值勤現況。

海軍指出，左高海域今天風浪約4至5級，航行距離最遠至左營港外12浬，演練透過整合海上與陸岸兵力，遂行濱海打擊作戰。

中央社記者登上光六飛彈快艇進行採訪，當快艇使出左營軍港後開始感受到搖晃，隨著快艇開始高速行駛，搖晃程度更顯劇烈，且浪花不時噴濺到記者所站在約2層樓高的信號甲板上，但光六快艇上的官兵仍面不改色的執行任務。

4艘光六飛彈快艇持續與2艘沱江級巡邏艦組成編隊高速機動行駛，艇上官兵表示航速約有20節以上，隨後模擬對外海的中共軍艦發射雄風反艦飛彈進行攻擊，最後6艘艦艇再高速返航左營軍港進行整補。

海軍192艦隊艦隊長陳明峯少將受訪指出，今天的操演就是海軍平常執行戰備任務實際的情況，也就是當海上有目標持續向台灣接近時，海軍的應處就會以今天的操演模式進行。面對中共不間斷的灰色地帶襲擾，海軍會持續強化平戰結合的訓練，即平時的訓練就是戰時的應處。

陳明峯表示，大武軍艦自去年10月23日由台船交付海軍，按照相關期程進行成軍整備，預計在今年會成軍，而海軍司令部也針對潛艦救難艦有相關規劃，目前正在建案過程，海軍一定會把潛艦救難的部分納入未來首要的考量。

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海軍今天並首次對外展現國造救難艦「大武軍艦」，在左營港內展現原地轉向性能，並進行消防水砲噴水及深海作業系統（潛水鐘）吊放，展現靈活操縱及水下救難能力。

海軍水下作業大隊水下作業組官兵在甫落成的潛水訓練中心，以潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演，並實施水中電銲、切割等演練；海軍指出，潛水訓練池長30公尺、寬15公尺、深13公尺，可以滿足訓練所需。（編輯：張良知）1140109

國防部舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，海軍沱江級巡邏艦9日在高雄左營外海，進行緊急出港與戰術機動攻擊演練，沱江級巡邏艦以超過30節船速開往外海。中央社記者王飛華攝 114年1月9日

國防部舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，海軍9日在高雄左營軍港對外公開新型救難艦大武軍艦，具備速度快、機動力佳、自動化作業能力高及拖帶拉力大等特性。中央社記者王飛華攝 114年1月9日