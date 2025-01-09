賴總統見雷根基金會 感謝訪賓不懼中國大力挺台

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德今天接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團，感謝會長楚里歐（David Trulio）及中心成員不畏懼中國威脅與制裁，展現對台灣的大力支持。賴總統強調，面對威權主義持續擴張，台灣會積極落實「和平四大支柱行動方案」，確保區域和平穩定。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午在總統府接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團。

總統致詞歡迎楚里歐率領「雷根總統基金會暨紀念中心」成員來台訪問，總統代表全體台灣人民向加州目前發生的大火表達關心及慰問，希望大火能夠迅速撲滅、減少傷害，受傷的人也能迅速得到救助。

賴總統表示，前美國總統雷根是台灣堅定的友人，雷根在1982年提出的「六項保證」，以及1979年生效的「台灣關係法」，都是台美關係的堅實基礎。其中，「六項保證」更被納入「2018年亞洲再保證倡議法」，奠定了美國跨黨派、跨國會兩院、跨部門對台灣的支持。

賴總統說，當前威權主義持續擴張，雷根「和平靠實力」的信念，對於民主國家團結維護自由、民主、和平，以及以規則為基礎的國際秩序，顯得格外重要。

總統指出，「雷根總統基金會暨紀念中心」承襲雷根志業，倡導「個人自由」、「經濟機會」、「全球民主」及「國家尊嚴」等理念。今天在座有多位訪賓是曾經在政府任職的國安團隊，也有多位是長期與台灣互動的老朋友，他由衷希望能和大家繼續共同推動台美關係發展，一起落實雷根基金會的各項理念。

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另外，總統特別感謝楚里歐和「雷根總統基金會暨紀念中心」大力支持台灣，不僅無懼中國的威脅與制裁，在2023年4月前總統蔡英文過境加州的時候，於雷根圖書館提供熱忱接待，同年10月也特別組團來台訪問。

賴總統強調，面對威權主義持續擴張，台灣會勇敢面對，也會秉持雷根「和平靠實力」的精神，積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，加深台灣與美國和其他民主國家的合作，確保區域的和平穩定，捍衛民主自由價值，促進世界繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1140109