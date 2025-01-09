雷根基金會：兩岸安全應以實力維持和平

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德今天接見雷根總統基金會暨紀念中心訪問團，會長楚里歐（David Trulio）表示，此行至關重要，因為美國約10天後即將迎來新政府就職。楚里歐說，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團。

楚里歐致詞時感謝賴總統的熱情歡迎，很榮幸能與賴總統及政府高層官員會面。對於能發揚前美國總統雷根所留下的影響力、永恆原則及共同價值觀，他深感自豪。

楚里歐提到，雷根上任前曾二度訪問台灣，誠如賴總統所言，雷根政府所提出的「六項保證」，至今仍是台美關係的框架基礎。

楚里歐說，雷根深知美國與盟友的力量，是全球和平、繁榮及安全的關鍵。雷根也知道，提供經濟機會及民主制度的社會能為人民帶來更好的生活。雷根曾說，自由並非少數幸運者的特權，而是所有人不可剝奪的普世權利。台灣開放的社會及蓬勃發展的民主，充分展現對自由的堅定承諾。

楚里歐指出，很榮幸曾於2023年10月訪問台灣並與前總統蔡英文會面，此次則於2025年初的關鍵時刻訪問台灣，此刻之所以至關重要，是因為美國約10天後即將迎來新政府就職。

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楚里歐說，此行他們清楚看到台灣是民主蓬勃發展的國家，各政黨也共享對民主原則的承諾；同時看到台灣領先的經濟及在全球技術領導地位，為美國帶來許多正面的合作機會。此外，兩岸安全局勢需要持續以實力維持和平，包括台美強健的夥伴關係，和美國持續的嚇阻力量。

楚里歐表示，他很期待與賴總統針對台美共同面對的機會與挑戰進行交流，相信未來將持續攜手，深化彼此對自由、民主、經濟、安全與穩定的共同承諾。（編輯：蘇龍麒）1140109