副總統：實力帶來和平是台美座右銘

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（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統蕭美琴今接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團，她表示，雷根「實力帶來和平」的理念能克服各種變遷與挑戰，也是台美社會都堅守的座右銘；台美擁有共同的價值觀及核心利益，面對台灣局勢多重挑戰，盼在既有堅實基礎繼續發揮優勢共同合作。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午在總統府接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」訪問團，副總統致詞時首先表達對美國洛杉磯地區野火災情的關心，希望居民們都能平安無事。

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蕭副總統指出，全球都有一長串持續存在的挑戰和問題，以及需要進一步發展的計畫。她感謝與「雷根總統基金會暨紀念中心」的長期夥伴關係，以及近年來共同合作舉辦的各種活動，包括前總統蔡英文與眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在雷根圖書館的會談。

副總統認為，雷根「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的理念能克服各種變遷與挑戰，也是台美社會都堅守的座右銘。面對台灣局勢的多重挑戰、地緣政治變化及區域經濟動態，要繼續發揮優勢並共同合作。台美擁有共同的價值觀、核心利益，希望雙方能在既有的堅實基礎上繼續發展。（編輯：張若瑤）1140109