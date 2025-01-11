藍委指詐欺財損高 政院：臨櫃攔阻140億非束手無策

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（中央社記者賴于榛台北11日電）媒體報導，民眾受詐財損金額高，政府束手無策。行政院打詐指揮中心今天表示，民國112年6月至113年11月，金融臨櫃攔阻詐騙案件數近2萬件，攔阻金額達新台幣140億餘元，另也偵破電信網路詐欺集團，查扣不法犯罪所得逾250億餘元等，絕非束手無策。

聯合報報導，國民黨立委許宇甄批評，賴政府上台後，民眾詐騙受損金額超過727億元，政府束手無策。

行政院打詐指揮中心透過新聞稿表示，112年6月至113年11月，政府防詐宣導資訊觸及率達1億9044萬人次；攔阻1771萬餘通境外竄改來電詐騙、1237萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達近2萬件，攔阻金額達140億餘元；偵破電信網路詐欺集團3930件，查扣不法犯罪所得逾250億餘元，打詐成效顯著，絕非束手無策。

打詐指揮中心說，詐騙手段已變得更加複雜且隱蔽，因此新內閣上任後即宣示政府打詐決心，除推動完成「詐欺犯罪危害防制條例」及配套3法立法工作，大幅加重詐欺犯罪刑責以遏止詐騙，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，抑制詐騙集團不當利用金融、電信及網路工具犯罪，同時也建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供協助。

行政院日前推出新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，打詐指揮中心指出，目標是「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」，持續透過跨部會合作機制，抑制詐欺犯罪。

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打詐指揮中心說，政府深入評估詐騙犯罪的發展趨勢，為加強對詐騙集團的打擊力度，今年度也特別編列打詐經費73億元，強化運用科技辦理網路詐騙偵查，輔助傳統辦案人力，用以對抗詐騙集團利用網路的新型詐騙。

打詐指揮中心強調，若無上述打詐作為，詐欺被害案件數與財損數恐將更高，而面對詐欺犯罪的嚴峻挑戰，政府將持續跨部會共同研議各項防制措施，「不打更詐，越詐越打」，盡全力守護民眾財產安全，也期待朝野攜手合作，中央與地方協同作戰，與全民共同努力。（編輯：林克倫）1140111