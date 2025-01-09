銀行員捲入詐騙案近2年第3起 金管會證實調查中

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（中央社記者謝方娪台北9日電）自2023年5月迄今，已有2家民營銀行因行員涉勾結詐團遭金管會重罰。金管會今天證實有另一起行員捲入詐團案正在處理中，但未透露銀行名稱。

近年詐騙頻傳，甚至有銀行員涉及勾結、甚至共組詐騙集團，掀起外界廣大矚目。金管會銀行局統計，自2023年5月至今，已有2家民營銀行陸續因行員涉及勾結詐團，遭金管會重罰。

金管會銀行局主秘王允中今天在例行記者會證實，目前尚有1件行員捲入詐團案正在處理中，是2024年送入金管會的案子。對於行政調查結果何時出爐，王允中表示，需視銀行查處及陳述意見情形而定。

王允中說明，打詐為國家重點政策，配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領，金管會擔任阻詐面統籌機關，2024年金管會依詐欺犯罪危害防制條例授權訂定金融打詐子法，已明定同業照會機制、通報司法警察機關機制、金警聯防機制及被害人遭詐騙匯出款項返還作業。

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王允中指出，金管會日常監理或實地檢查若發現有金融從業人員涉刑事犯罪行為，都會移送司法檢調機關處理，但若相關行為已進入司法程序，由司法檢調機關偵辦，金管會即不會再移送。

他說，若檢調機關調查詐騙案件過程發現疑似銀行行員涉案，啟動搜索等偵查程序，金管會知悉後，會進一步了解銀行作業及制度流程有無缺失，若銀行有違失，即會核處並督導銀行強化內稽內控、開戶KYC（認識你的客戶）檢核、運用資訊系統偵測異常金流等控管措施，並加強從業人員洗錢防制及法治教育訓練等。（編輯：潘羿菁）1140109