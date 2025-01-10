詐團設陷阱誘騙投資串全台出金 檢警共逮捕56人

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北警方今天表示，詐欺案以假投資真詐騙佔比最多，日前依詐騙金額的匯款金流，順藤摸瓜溯源鎖定，分3波行動共逮捕車手、收水、核心幹部等56人，台北地檢署裁定42人羈押。

市警局刑警大隊今天舉行記者會表示，假投資類型詐騙手法是透過網路社群網投放投資廣告，假冒名人、財經專家，以領取飆股、免費贈書、投資虛擬貨幣、高報酬率等話術，誘騙被害人加入投資群組。

警方晚間接受中央社記者電訪表示，這類在臉書Facebook常見的手段，詐團假冒投資老師分享財經資訊，並安排暗樁附和、分享奢華照片偽裝獲利豐厚假象，引起民眾投資慾望，再要求被害人匯款、或面交投資。

警方說，詐團完全掌握人性，且背後組織龐大，北、中、南全國串連，誘騙被害人上當後，由車手取款，隨後將金錢上繳水房，集中資金在出金集團後，又小額出金給投資人製造獲利假象。這一套「放長線釣大魚」的手段，讓被害人愈陷愈深，一再投資，甚至借貸、抵押房地產，直至破產。

警方說，去年6月開始，透過車手出金匯款給「投資人（被害人）」的過程，耙梳分析出上下游金流，製作交織複雜的出金網絡樹狀圖，鎖定資金調度過程、出金車手者與交叉被害對象。

警方報請北檢指揮偵辦，發現全台出金集團匯款總金額高達新台幣1億3000餘萬元；蒐證後鎖定出金水房地點，出金、收水成員、與集團核心分子。

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市刑大說，去年12月底、今年1月2日、7日分成三波行動，分別在新北、台中、彰化、雲林、嘉義等地，查緝犯嫌56人，起初相關犯罪證據與毒品。其中42人已裁定羈押，其餘，限制出境出海並交保。

對於這類典型「養、套、殺」的詐騙手法，土城警察分局今天也發布新聞表示，鍾姓男子日前報案稱，遭網路投資股票廣告誘騙上當，投資320萬餘元，詐團卻未出金。經埋伏後，逮捕65歲的車手許男，移送偵辦。（編輯：張銘坤）1140110