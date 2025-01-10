加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年
首頁 / 社會

詐團設陷阱誘騙投資串全台出金 檢警共逮捕56人

2025/1/10 20:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北警方今天表示，詐欺案以假投資真詐騙佔比最多，日前依詐騙金額的匯款金流，順藤摸瓜溯源鎖定，分3波行動共逮捕車手、收水、核心幹部等56人，台北地檢署裁定42人羈押。

市警局刑警大隊今天舉行記者會表示，假投資類型詐騙手法是透過網路社群網投放投資廣告，假冒名人、財經專家，以領取飆股、免費贈書、投資虛擬貨幣、高報酬率等話術，誘騙被害人加入投資群組。

警方晚間接受中央社記者電訪表示，這類在臉書Facebook常見的手段，詐團假冒投資老師分享財經資訊，並安排暗樁附和、分享奢華照片偽裝獲利豐厚假象，引起民眾投資慾望，再要求被害人匯款、或面交投資。

警方說，詐團完全掌握人性，且背後組織龐大，北、中、南全國串連，誘騙被害人上當後，由車手取款，隨後將金錢上繳水房，集中資金在出金集團後，又小額出金給投資人製造獲利假象。這一套「放長線釣大魚」的手段，讓被害人愈陷愈深，一再投資，甚至借貸、抵押房地產，直至破產。

警方說，去年6月開始，透過車手出金匯款給「投資人（被害人）」的過程，耙梳分析出上下游金流，製作交織複雜的出金網絡樹狀圖，鎖定資金調度過程、出金車手者與交叉被害對象。

警方報請北檢指揮偵辦，發現全台出金集團匯款總金額高達新台幣1億3000餘萬元；蒐證後鎖定出金水房地點，出金、收水成員、與集團核心分子。

google news透過 Google News追蹤中央社

市刑大說，去年12月底、今年1月2日、7日分成三波行動，分別在新北、台中、彰化、雲林、嘉義等地，查緝犯嫌56人，起初相關犯罪證據與毒品。其中42人已裁定羈押，其餘，限制出境出海並交保。

對於這類典型「養、套、殺」的詐騙手法，土城警察分局今天也發布新聞表示，鍾姓男子日前報案稱，遭網路投資股票廣告誘騙上當，投資320萬餘元，詐團卻未出金。經埋伏後，逮捕65歲的車手許男，移送偵辦。（編輯：張銘坤）1140110

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：